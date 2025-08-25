Cẩn trọng để không mất tiền oan khi dùng ví điện tử 25/08/2025 18:39

(PLO)-Theo Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia, hiện nay có hơn 20 ứng dụng ví điện tử được phát hành, người dùng cần đảm bảo tải ví điện tử từ các nguồn tin cậy.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), thị trường ví điện tử Việt Nam hiện rất đa dạng, với sự tham gia của cả nhóm ví quốc tế (Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay) và nhóm ví nội địa phổ biến (Momo, ZaloPay, ViettelPay...).

Các ứng dụng này cho phép người dùng thanh toán nhiều loại dịch vụ trực tuyến, hóa đơn điện nước, chuyển tiền và các dịch vụ tài chính khác.

Đáng chú ý, để khuyến khích người dùng, các nhà cung cấp ví điện tử thường liên kết với ngân hàng và các sàn thương mại điện tử để tung ra nhiều voucher ưu đãi, chiết khấu cao.

Về mặt bảo mật, các ứng dụng cũng cải tiến liên tục để đảm bảo an toàn thông tin.

Những rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng ví điện tử

Dù mang đến nhiều tiện ích, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cảnh báo rằng ví điện tử cũng ẩn chứa không ít rủi ro cho người tiêu dùng.

Một trong những rủi ro chính là việc rò rỉ dữ liệu cá nhân. Việc đăng ký ví điện tử yêu cầu người dùng cung cấp nhiều thông tin nhạy cảm như hình ảnh Căn cước công dân (CCCD), số điện thoại, địa chỉ...

Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lộ, lọt thông tin, với hậu quả có thể là nạn nhân bị đánh cắp danh tính, nhận tin nhắn rác hoặc trở thành mục tiêu của các vụ lừa đảo.

Bên cạnh đó, tình trạng giả mạo giao dịch và lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng rất đáng lo ngại. Kẻ gian thường mạo danh nhân viên ví, ngân hàng để lừa người dùng cung cấp mật khẩu, mã xác thực OTP.

Chẳng hạn, đã có trường hợp người dùng MoMo bị mất tiền sau khi kẻ lừa đảo yêu cầu họ cung cấp OTP dưới danh nghĩa “kiểm tra đơn hàng”.

Hậu quả là khách hàng có thể bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong ví và tài khoản ngân hàng liên kết.

Ngoài ra, các lỗ hổng kỹ thuật từ chính ứng dụng cũng là một nguy cơ tiềm tàng.

Các ứng dụng ví điện tử nếu không được cập nhật bảo mật thường xuyên hoặc lập trình thiếu chặt chẽ có thể bị tin tặc khai thác.

Theo thống kê, không ít ứng dụng ngân hàng và ví điện tử ở Việt Nam chưa triển khai các biện pháp bảo mật đủ mạnh, xuất phát từ việc thiếu tiêu chuẩn mã hóa hoặc giao thức bảo mật yếu.

Người tiêu dùng không nên sử dụng các kết nối Wi-Fi miễn phí

Ủy ban Cạnh Quốc gia cho biết, trước những rủi ro trên, người tiêu dùng khi sử dụng ví điện tử cần đặc biệt cẩn trọng.

Cụ thể, trước khi giao dịch, cần tìm hiểu kỹ về mức độ an toàn và uy tín của đơn vị cung cấp ví, đồng thời đọc và nắm rõ các chính sách sử dụng.

Người tiêu dùng không nên sử dụng các kết nối internet công cộng tiềm ẩn nhiều rủi ro như Wi-Fi miễn phí. Thay vào đó, hãy ưu tiên sử dụng mạng 3G/4G/5G khi thực hiện giao dịch qua ví điện tử.

Hơn nữa, việc đổi mật khẩu ví điện tử thường xuyên, ít nhất là 2 tháng/lần, là rất cần thiết. Một mật khẩu có độ bảo mật cao thường bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt và không nên đặt mật khẩu dễ đoán như ngày sinh, số điện thoại.

Việc sử dụng chung một mật khẩu cho nhiều tài khoản khác nhau cũng được khuyến cáo là không nên.

Hiện nay có hơn 20 ứng dụng ví điện tử được phát hành. Khi tải một ứng dụng ví điện tử mới, người dùng cần đảm bảo tải từ các nguồn tin cậy như App Store hay Google Play, kiểm tra kỹ nhà phát hành và đọc các đánh giá của người dùng trước đó.

Một số loại ví điện tử bên cạnh mật khẩu còn yêu cầu mã OTP để đăng nhập hoặc xác thực giao dịch, người dùng cần hiểu rằng đây là lớp bảo mật thứ hai sau mật khẩu.

Do đó, tuyệt đối không cung cấp dãy số OTP của mình cho bất cứ ai để phòng tránh các hành vi xâm nhập, lấy cắp thông tin hay thực hiện các giao dịch không mong muốn.

Đồng thời, người tiêu dùng cần kiểm tra thường xuyên các giao dịch tài chính và tài khoản ví điện tử để phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về việc lộ thông tin hoặc gian lận tài chính, cần liên hệ ngay với nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

