Phát hiện hai trang web giả mạo Ngân hàng Nhà nước, người dân tuyệt đối không truy cập 15/08/2025 14:21

(PLO)- Ngoài giả mạo giao diện, thông tin, nội dung trên Cổng thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Nhà nước, một số trang web còn phát tán, lừa người dùng tải tệp tin có đính kèm mã độc.

Qua công tác giám sát an toàn, an ninh mạng, Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước) đã phát hiện một số trang web được tạo ra nhằm giả mạo Cổng thông tin điện tử của cơ quan này.

Người dân nên cẩn trọng với các rủi ro trên không gian mạng. Ảnh minh họa: Thái Nguyên GOV

Cục Công nghệ thông tin phát hiện có ít nhất 2 trang web đang thực hiện hành vi giả mạo Cổng thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Nhà nước, gồm: https://sbvhn[.]com và https://state-bank[.]vercel[.]app.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không truy cập các trang này, chỉ nên ghi nhận để nhận biết dấu hiệu giả mạo.

Đặc biệt, ngoài giả mạo giao diện, thông tin, nội dung trên Cổng thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Nhà nước, một số trang web còn phát tán, lừa người dùng tải tệp tin APK (định dạng của tệp tin cài đặt ứng dụng trên hệ điều hành Android) có đính kèm mã độc.

Đáng lo ngại, các phần mềm chứa mã độc này sẽ giúp đối tượng lừa đảo vượt qua hầu hết các biện pháp xác thực và bảo vệ của thiết bị di động, từ đó lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền và tài sản của nạn nhân.

Các ngân hàng thương mại khuyến cáo khách hàng lưu ý Ngân hàng Nhà nước có duy nhất một Cổng thông tin điện tử (website) chính thức tại địa chỉ: https://sbv.gov.vn.

Đối với các địa chỉ không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không truy cập, không cung cấp thông tin cá nhân và chỉ tải ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức như Apple App Store (trên hệ điều hành iOS) và Google Play Store (trên hệ điều hành Android).