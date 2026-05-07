PC06 Công an TP.HCM đề xuất quy hoạch khu phố cho bán hàng rong 07/05/2026 17:01

(PLO)- Lãnh đạo PC06 Công an TP.HCM cho biết việc xử phạt, tạm giữ phương tiện là biện pháp cuối cùng sau khi đã ưu tiên tuyên truyền, vận động để người dân hiểu quy định.

Chiều 7-5, tại họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM, đã thông tin về việc xử lý vi phạm trật tự đô thị từ ngày 16-1 đến nay.

Xử phạt hơn 21 tỉ đồng

Trung tá Hồ Đức Thiện cho biết Công an TP đã triển khai thí điểm mô hình Công an cấp xã đảm bảo về trật tự đô thị tại năm đơn vị gồm: phường Cầu Ông Lãnh, Bình Dương, Vũng Tàu, xã Thạnh An và đặc khu Côn Đảo.

Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng Phòng PC06, Công an TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Kể từ khi ra quân, lực lượng Công an TP luôn duy trì hằng ngày công tác phối hợp tuyên truyền, tuần tra và xử lý vi phạm. Công an TP xác định việc thiết lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, phải thực hiện thường xuyên, liên tục với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, lực lượng chức năng không thực hiện theo “chiến dịch” như trước mà duy trì hằng ngày, bao gồm cả khung giờ ban đêm.

Trung tá Thiện thông tin Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ lập tổ công tác để kiểm tra, hướng dẫn công an cấp xã. Đồng thời, các tổ ghi nhận hình ảnh sẽ chuyển dữ liệu vi phạm để yêu cầu công an địa phương phối hợp giải quyết. Đại diện PC06 nhận định tình hình trật tự đô thị trên địa bàn đã có chuyển biến bước đầu tích cực.

Rà soát vỉa hè rộng trên 3 m để thí điểm kinh tế đêm

Theo Phó Trưởng phòng PC06, Công an TP.HCM sẽ tham gia tham mưu cho UBND TP đề ra các giải pháp cụ thể để giải quyết sinh kế cho người mưu sinh trên vỉa hè.

Thời gian tới, Công an TP phối hợp các sở, ngành rà soát tuyến phố có vỉa hè rộng trên 3 m để thực hiện thí điểm mô hình kinh tế đêm, phố ẩm thực được quy hoạch rõ ràng. Cụ thể là tách bạch phần lòng đường, vỉa hè và lối dành cho người đi bộ; quy định chuẩn quầy xe bán hàng; bảo đảm an toàn phòng cháy và vệ sinh môi trường.

Ngày 16-4, tổ công tác Công an phường Gò Vấp đã đến khu vực nhắc nhở, yêu cầu người dân không tập trung buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Ảnh: N. TÂN

“Việc này không chỉ giúp người dân có không gian mưu sinh hợp pháp mà còn giữ được mỹ quan, thúc đẩy du lịch phát triển” - ông nói. Ông khẳng định việc xử phạt luôn là biện pháp cuối cùng sau khi đã đối thoại trực tiếp để người dân hiểu quy định và ký cam kết khắc phục.

Lãnh đạo PC06 nhấn mạnh mục tiêu là giúp người dân điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp pháp luật để ổn định sinh kế dài lâu. Chỉ khi nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm, lực lượng chức năng mới áp dụng biện pháp mạnh để bảo đảm kỷ cương.

Trung tá Hồ Đức Thiện đề xuất TP.HCM nghiên cứu thí điểm quy hoạch vỉa hè rộng trên 3 m để dành một phần cho người đi bộ, một phần để xe có thu phí. Đặc biệt là quy hoạch khu phố cho phép bán hàng rong để giúp người dân mưu sinh. Đối với vỉa hè nhỏ hẹp hoặc không phù hợp, ảnh hưởng an toàn giao thông thì cương quyết không cho kinh doanh.

Ngoài ra, cần rà soát số hộ nghèo buôn bán để nắm bắt nguyện vọng, từ đó sắp xếp vào khu vực nhất định hoặc hỗ trợ vốn chuyển đổi ngành nghề nhằm giải quyết gốc rễ tình trạng vi phạm trật tự đô thị.