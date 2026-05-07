Vụ nghi ngộ độc ở trường Đặng Thùy Trâm: Cần xác định mức độ ảnh hưởng sức khỏe để ra kết luận 07/05/2026 16:11

(PLO)- Lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết cần phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để xác định số lượng học sinh nghi ngộ độc thực phẩm có mức độ ảnh hưởng sức khỏe ra sao để đưa ra kết luận cuối cùng và xử lý theo quy định.

Chiều 7-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường TH Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, xảy ra vào ngày 24-4.

Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Hải, tổng số trường hợp sử dụng bữa ăn là 1.306 người. Các bé có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, sốt sau khi ăn và đã được đưa vào các bệnh viện.

Sau quá trình điều tra tại hai cơ sở này, Sở An toàn thực phẩm xác định được một cơ sở cung cấp suất ăn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xích Long. Sở đã tiến hành kiểm tra cơ sở cung cấp suất ăn này để thực hiện truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm dùng chế biến cho bữa ăn ngày 24-4.

Ông Hải cho biết qua điều tra dịch tễ học và kết quả ý kiến của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn TP, về cơ bản có thể xác định đây là một vụ ngộ độc thực phẩm.

Tuy nhiên, thời điểm diễn ra vụ ngộ độc là lễ hội văn hóa Giỗ Tổ Hùng Vương, nguồn thực phẩm ngoài phần do công ty cung cấp suất ăn của trường thì còn có thực phẩm do các phụ huynh đem vào. Vì thế, để xác định chính xác cơ sở nào gây ra ngộ độc, Sở An toàn thực phẩm cần có thời gian để xác lập cho rõ ràng” - ông Hải phân tích.

Ông Hải cho biết thêm Sở An toàn thực phẩm cần phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để xác định số lượng học sinh nghi ngộ độc thực phẩm có mức độ ảnh hưởng sức khỏe ra sao. “Cụ thể là từ mức độ ảnh hưởng đến mức độ nặng, mức độ tổn thương cơ thể với tỉ lệ phần trăm là bao nhiêu, hoặc có trường hợp tử vong hay không để đưa ra kết luận cuối cùng và xử lý theo quy định” - ông Hải thông tin.

Trước thắc mắc về việc có những vụ việc đã kết luận là ngộ độc thực phẩm nhưng không xử lý được, ông Hải nói cần phải xác lập cho được cơ sở gây ngộ độc vi phạm hành chính hay vi phạm hình sự trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Muốn vậy, phải căn cứ vào việc xác định cơ sở đó sử dụng nguyên liệu thực phẩm không an toàn là do chủ động biết trước hay vô tình, hoặc số lượng đối tượng bị ngộ độc thực phẩm có sự ảnh hưởng sức khỏe ở từng mức độ.

Nói về các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm thời gian qua, ông Lê Minh Hải cho biết Sở tổ chức kiểm tra hai lần/ năm đối với các cơ sở suất ăn phục vụ trường học, vào tháng 8-9 và tháng 2-3 hàng năm, ứng với hai học kỳ. Tương tự, với trên 400 cơ sở cung cấp suất ăn cho khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn, Sở cũng tập trung kiểm tra toàn bộ.

Trong quá trình kiểm tra, ngoài việc truy xuất nguồn gốc, Sở còn hướng các doanh nghiệp sử dụng nguồn thực phẩm an toàn qua Đề án chuỗi thực phẩm an toàn của TP.

Nói về nguy cơ, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết với thời tiết nắng nóng hiện nay, nếu không chú trọng khâu bảo quản và chế biến thực phẩm tại nơi tổ chức ăn uống thì rất dễ mất an toàn.

“Qua các vụ ngộ độc trong năm 2025 và 3 tháng đầu năm 2026, chúng tôi nhận định khâu chế biến và khâu bảo quản, phân phối thức ăn chiếm tỉ lệ gây ngộ độc khá lớn. Bên cạnh đó, việc chọn lựa và bảo quản nguyên liệu cũng ảnh hưởng không nhỏ” - ông Lê Minh Hải thông tin.

Theo ông, khi nhận diện được các nguy cơ này, sở đã thực hiện ngay giải pháp ký cam kết với các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn để đảm bảo kiểm soát được nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến và khâu cung ứng. Đến nay, sở đã ký được 317 bản cam kết với 317 doanh nghiệp cung cấp suất ăn.