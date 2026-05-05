Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri tại Tây Ninh 05/05/2026 16:20

(PLO)- Tiếp xúc với cử tri Tây Ninh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong phục vụ người dân.

Ngày 5-5, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 3 Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tổ đại biểu gồm Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Lê Thị Song An, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Tây Ninh và ông Lê Công Đỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại xã Tân Thạnh, trực tuyến đến các điểm cầu xã Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập và Hậu Thạnh.

Bà Lê Thị Song An, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TN

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Lê Thị Song An báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; thông tin đến cử tri những nội dung quan trọng đã được thảo luận và thông qua.

Cử tri bày tỏ đồng tình, phấn khởi trước kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, nhiều ý kiến, kiến nghị đã được nêu ra, tập trung vào các vấn đề thiết thực như giá vật tư nông nghiệp tăng cao; tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trong sản xuất; sạt lở bờ kênh và hạ tầng giao thông xuống cấp.

Cử tri Tây Ninh kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh tại buổi tiếp xúc ĐBQH. Ảnh: TN

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, cử tri phản ánh tình trạng giá nông sản, đặc biệt là lúa, nhiều năm qua ở mức thấp trong khi chi phí vật tư đầu vào liên tục tăng, khiến đời sống nông dân gặp nhiều khó khăn.

Cử tri Trần Văn Lâm, cử tri ấp 2 Vụ, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh, kiến nghị Quốc hội quan tâm, xem xét giá lúa làm sao để người dân có lời tương đối. "Làm sao làm ruộng phải đắt đồng” - ông Lâm nói.

Cử tri Trần Văn Lâm, cử tri ấp 2 Vụ, xã Tân Thạnh nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THU NHẤT

Cử tri các xã cũng kiến nghị nhiều nội dung cụ thể ở các lĩnh vực giáo dục, giao thông vận tải như đề xuất nâng cấp Quốc lộ 62, xây dựng đường song hành; quan tâm đầu tư kéo điện, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Đồng thời, cử tri cũng đề nghị chú trọng thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, cán bộ cơ sở, bảo đảm an sinh xã hội, kiểm soát biến động giá cả thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND, các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Tây Ninh đã phát biểu trao đổi, làm rõ, giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt các đại biểu Quốc hội phát biểu tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: TN

Tiếp đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt các ĐBQH phát biểu tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền Trung ương, đồng thời bày tỏ sự chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn, vướng mắc của người dân địa phương.

Đại tướng khẳng định Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và theo dõi, giám sát chặt chẽ, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp tỉnh Tây Ninh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu rõ, tham gia giám sát và góp phần đưa các luật, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Cấp tỉnh khi giao nhiệm vụ cho cấp xã cần đảm bảo nguồn lực, điều kiện để thực thi và có sự giám sát chặt chẽ. Chính quyền địa phương hai cấp cần phải linh hoạt, sáng tạo, tránh xơ cứng, rập khuôn, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Ảnh: TN

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng, gồm quà và tiền mặt.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng hỗ trợ thêm mỗi phần quà 500.000 đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên người dân ổn định cuộc sống.