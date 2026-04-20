Xã xuống tận nơi hỗ trợ người dân làm sổ hồng, tránh sập bẫy lừa đảo 20/04/2026 18:27

(PLO)- Cán bộ xã ở Gia Lai xuống tận thôn, làng giúp dân làm sổ hồng để tránh cho người dân bị sập bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Ngày 20-4, ông Lương Nam Xuất Thế - Chủ tịch UBND xã Kdang, tỉnh Gia Lai cho biết xã đã phát cảnh báo đến người dân trên địa bàn về những đối tượng có hành vi lừa đảo, mời chào làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng).

UBND xã Kdang cũng phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đăk Đoa đến bảy thôn, làng trên địa bàn xã để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính đất đai.

Đến nay, cơ quan chức năng đã cấp 80 sổ hồng, hướng dẫn hoàn thiện trên 90 hồ sơ đề nghị cấp đổi, đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đo đạc, cấp sổ hồng lần đầu...

Theo ông Thế, việc làm này nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính được thuận tiện; đồng thời ngăn ngừa việc người dân bị lợi dụng, lừa đảo làm sổ, mất tiền oan.

Thời gian qua, trên địa bàn xuất hiện nhóm người lạ mặt đến tận các thôn, làng mời chào người dân làm sổ hồng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những người này hứa hẹn làm sổ hồng cả những mảnh đất rừng, đất quy hoạch, đặc biệt là khu vực dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku đi qua. Họ yêu cầu người dân nộp tiền hoặc cam kết, chi trả khoảng 30% giá trị đất khi được bồi thường giải phóng mặt bằng.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy những người này không được bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục cấp sổ hồng.

Nhóm người lạ dụ dỗ người dân nộp tiền làm sổ hồng những khu vực đất rừng do nhà nước quản lý, đất có dự án đi qua để trục lợi.

Theo ông Đỗ Minh Phụng, Phó chánh văn phòng HĐND – UBND xã Kdang, mặc dù đất rừng thuộc quản lý nhà nước nhưng những người lạ này vẫn dụ dỗ, cam kết làm được sổ hồng cho người dân.

Gần đây, khu vực giải tỏa dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku cũng bị nhóm người này đưa thông tin gian dối, hứa làm sổ hồng để nhận được tiền đền bù cao hơn.

Để tránh bị lừa đảo, UBND xã Kdang khuyến cáo người dân không tin theo những người lạ mặt trên, không giao tiền cho những người này làm sổ. Khi có nhu cầu thực hiện hiện các thủ tục liên quan đất đai, người dân cần trực tiếp liên hệ tại trụ sở UBND xã hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền.

“Chính quyền địa phương đã phát hiện kịp thời, có thông báo đến người dân nên chưa có trường hợp nào bị mất tiền oan. Cán bộ địa phương đã về tận làng hỗ trợ cấp sổ hồng nên bà con rất phấn khởi” - ông Phụng thông tin.