Xã xuống tận nơi hỗ trợ người dân làm sổ hồng, tránh sập bẫy lừa đảo

Ngày 20-4, ông Lương Nam Xuất Thế - Chủ tịch UBND xã Kdang, tỉnh Gia Lai cho biết xã đã phát cảnh báo đến người dân trên địa bàn về những đối tượng có hành vi lừa đảo, mời chào làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng).
UBND xã Kdang cũng phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đăk Đoa đến bảy thôn, làng trên địa bàn xã để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính đất đai.
Đến nay, cơ quan chức năng đã cấp 80 sổ hồng, hướng dẫn hoàn thiện trên 90 hồ sơ đề nghị cấp đổi, đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đo đạc, cấp sổ hồng lần đầu...
Theo ông Thế, việc làm này nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính được thuận tiện; đồng thời ngăn ngừa việc người dân bị lợi dụng, lừa đảo làm sổ, mất tiền oan.
Thời gian qua, trên địa bàn xuất hiện nhóm người lạ mặt đến tận các thôn, làng mời chào người dân làm sổ hồng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những người này hứa hẹn làm sổ hồng cả những mảnh đất rừng, đất quy hoạch, đặc biệt là khu vực dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku đi qua. Họ yêu cầu người dân nộp tiền hoặc cam kết, chi trả khoảng 30% giá trị đất khi được bồi thường giải phóng mặt bằng.
Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy những người này không được bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục cấp sổ hồng.
Theo ông Đỗ Minh Phụng, Phó chánh văn phòng HĐND – UBND xã Kdang, mặc dù đất rừng thuộc quản lý nhà nước nhưng những người lạ này vẫn dụ dỗ, cam kết làm được sổ hồng cho người dân.
Gần đây, khu vực giải tỏa dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku cũng bị nhóm người này đưa thông tin gian dối, hứa làm sổ hồng để nhận được tiền đền bù cao hơn.
Để tránh bị lừa đảo, UBND xã Kdang khuyến cáo người dân không tin theo những người lạ mặt trên, không giao tiền cho những người này làm sổ. Khi có nhu cầu thực hiện hiện các thủ tục liên quan đất đai, người dân cần trực tiếp liên hệ tại trụ sở UBND xã hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền.
“Chính quyền địa phương đã phát hiện kịp thời, có thông báo đến người dân nên chưa có trường hợp nào bị mất tiền oan. Cán bộ địa phương đã về tận làng hỗ trợ cấp sổ hồng nên bà con rất phấn khởi” - ông Phụng thông tin.
"Cò" rao bán đất nhà nước quản lý
Ngày 14-4, PLO đã phản ánh “Gia Lai: 'Cò đất' ngang nhiên rao bán cả đất do Nhà nước quản lý”.
Theo UBND xã Mang Yang, trên địa bàn xuất hiện tình trạng “cò" đất ngang nhiên rao bán, chuyển nhượng đất đai trái phép.
Đặc biệt là tình trạng phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp tại các khu vực: đất được UBND tỉnh thu hồi giao cho địa phương quản lý tại thị trấn Kon Dơng cũ, xã Đăk Djrăng cũ; đất quy hoạch cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung tại xã Hải Yang cũ; đất Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa; đất Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang.
UBND xã Mang Yang thông báo nghiêm cấm việc mua bán, chuyển nhượng đối với đất do nhà nước quản lý; đất chưa được cấp hoặc không đủ điều kiện cấp sổ hồng.
Việc chuyển nhượng đất đai phải được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Nghiêm cấm hành vi tự ý phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp. Nghiêm cấm các hoạt động môi giới, “cò" đất đưa thông tin sai sự thật nhằm tạo “sốt" ảo để trục lợi.