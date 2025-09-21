Công an vào cuộc, 'cò đất' hết đường thổi giá ở Hà Tĩnh 21/09/2025 14:08

Ngày 21-9, sau khi Công an xã Toàn Lưu, Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc xử lý, cảnh báo, lượng người và xe các tỉnh đổ về xã Toàn Lưu do tình trạng “thổi giá” đất ở tăng cao bất thường tại đây đã thưa vắng hơn.

Nhóm người từng dựng rạp để mời chào mua đất ở xã Toàn Lưu.

Những ngày qua, sau khi Hà Tĩnh công bố quy hoạch Khu công nghiệp phía tây TP Hà Tĩnh cũ với quy mô gần 200 ha thuộc xã Toàn Lưu, mỗi ngày hàng trăm ô tô biển số ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An... đổ về xã Toàn Lưu để môi giới, mua bán bất động sản. Những con đường làng nông thôn vốn yên bình bỗng nhộn nhịp người, xe đến hỏi thông tin mua bán đất.

Theo Công an xã, tại xã Toàn Lưu xuất hiện tình trạng cò đất mua đất của người dân rồi tự chia lô, lôi kéo người dân mua bán nhằm thổi giá đất lên cao, gây nhiễu loạn thị trường. Hậu quả là giá đất tại đây bị đẩy vượt xa giá trị thật, người mua chịu nhiều rủi ro trong khi ngân sách và quy hoạch địa phương bị ảnh hưởng.

Trước tình hình trên, ngày 20-9, Công an xã Toàn Lưu đã phát thông báo để người dân cảnh giác với các chiêu trò đẩy giá bất động sản của cò đất. Thông báo nêu: “Người dân cần tìm hiểu thông tin quy hoạch, pháp lý đất đai tại cơ quan chức năng trước khi giao dịch. Nhà đầu tư không nghe theo tin đồn thất thiệt, không tham gia các cơn sốt ảo; ký hợp đồng mua bán rõ ràng, công chứng hợp pháp khi giao dịch. Người dân báo ngay cho chính quyền nếu phát hiện tổ chức, cá nhân lợi dụng danh nghĩa môi giới để đẩy giá, lừa đảo”.

Video đưa lên mạng xã hội cho thấy rất đông người, xe đến xã Toàn Lưu hỏi mua bán đất những ngày qua.

Lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, trong hai tháng qua xã chỉ nhận được hơn 300 hồ sơ liên quan đến đất đai, trong đó chủ yếu xin cấp giấy chứng nhận đất lần đầu. Trong khi giá đất nóng theo từng giờ thì xã Toàn Lưu chưa nhận được hồ sơ chuyển nhượng nào mà chủ yếu nhà đầu tư viết giấy đặt cọc để lướt sóng.

Hiện nhà rạp do các cò đất dựng lên để giao dịch mua bán đất đã bị tháo dỡ, không còn cảnh hàng dài xe khách, xe cá nhân chở người từ Nghệ An sang xem, mua, lướt đất...

Công an vào cuộc và khuyến cáo người dân cảnh giác với cò đất đẩy giá bất động sản trên địa bàn xã.

Trước đó, ngày 18-9, ông Nguyễn Quốc Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An đã ký, ban hành văn bản yêu cầu tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.