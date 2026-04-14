Gia Lai: 'Cò đất' ngang nhiên rao bán cả đất do Nhà nước quản lý 14/04/2026 15:02

(PLO)-"Cò đất" đưa thông tin sai sự thật về quy hoạch, ngang nhiên rao bán đất Nhà nước quản lý, đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Mang Yang, Gia Lai.

Ngày 14-4, UBND xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết đã có thông báo nghiêm cấm các hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất đai trái pháp luật xảy ra trên địa bàn.

Theo UBND xã Mang Yang, thời gian qua, trên địa bàn xuất hiện tình trạng “cò đất” rao bán, chuyển nhượng đất đai trái phép.

Đặc biệt là tình trạng phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp tại các khu vực: đất được UBND tỉnh thu hồi giao cho địa phương quản lý tại thị trấn Kon Dơng (cũ), xã Đăk Djrăng (cũ); đất quy hoạch cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung tại xã Hải Yang (cũ); đất Ban Quản lý rừng Phòng hộ Đăk Đoa; đất Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang.

UBND xã Mang Yang cảnh báo tình trạng "cò đất" rao bán đất nhà nước, đất rừng.

Đáng lo ngại, một số trường hợp còn rao bán đất do Nhà nước quản lý hoặc đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok… tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND xã Mang Yang thông báo nghiêm cấm việc mua bán, chuyển nhượng đối với đất do nhà nước quản lý; đất chưa được cấp hoặc không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, việc chuyển nhượng đất đai phải được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Nghiêm cấm hành vi tự ý phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp. Nghiêm cấm các hoạt động môi giới, “cò đất” đưa thông tin sai sự thật nhằm tạo “sốt ảo” để trục lợi.

UBND xã Mang Yang yêu cầu công an xã chủ động nắm bắt tình hình, điều tra và xử lý theo quy định đối với các đối tượng có hành vi lừa đảo thông qua việc mua bán đất đai trái phép hoặc gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng thời tiến hành răn đe, xử lý các hoạt động môi giới, "cò đất" đưa thông tin sai sự thật về quy hoạch để đẩy giá đất, gây sốt ảo và trục lợi bất chính.