Phát hiện 1 học sinh tử vong trên cột điện cao thế 22/04/2026 10:55

(PLO)- Người dân phát hiện nam học sinh lớp 8 tử vong trên cột điện cao thế. Một số thông tin ban đầu cho rằng nam sinh leo lên cột điện bắt chim vào sáng sớm, không may bị điện giật.

Sáng 22-4, người dân bất ngờ phát hiện một thi thể trên cột điện thuộc địa phận xã Văn Kiều (tỉnh Nghệ An) nên đã báo cơ quan chức năng.

Hiện trường phát hiện thi thể học sinh lớp 8 trên cột điện.

Khi lực lượng cứu hộ cứu nạn chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường thì xác định nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân được xác định là em TQK (học lớp 8, trú xã Văn Kiều). Một số thông tin cho rằng nghi vấn em K. sáng sớm leo lên cột điện bắt chìm không may bị điện giật.

Hiện nguyên nhân dẫn đến việc em Kh tử vong đang được Công an xã Văn Kiều, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.