Khởi tố một phó giám đốc bệnh viện về tội giả mạo trong công tác 24/04/2026 18:07

(PLO)- Mở rộng điều tra vụ án giả mạo bệnh án để trục lợi bảo hiểm tại Hưng Yên, Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có Phạm Thành Nam - Phó giám đốc BV Đa khoa Hưng Nhân.

Ngày 24-4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mở rộng điều tra vụ án giả mạo bệnh án để trục lợi bảo hiểm tại Hưng Yên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố thêm 4 bị can, gồm: Phạm Thành Nam (38 tuổi, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân), Nguyễn Đức Nhất (42 tuổi, nguyên cán bộ Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế TP Hưng Yên) cùng về tội giả mạo trong công tác.

Bị can Phạm Thành Nhân. Ảnh: CA

Hai bị can khác là Nguyễn Văn Đợi (40 tuổi) và Cáp Thị Thoan (33 tuổi, cùng xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, các bị can nêu trên đã sử dụng thông tin gian dối từ các bệnh án khống để lập hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm, qua đó chiếm đoạt tiền của Công ty TNHH Manulife Việt Nam.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Nguyễn Đức Nhất. Ảnh: CA

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 7 bị can là bác sĩ đang công tác tại các cơ sở y tế, liên quan đến hành vi hợp thức hóa thông tin trong các bệnh án khống cho nhiều bệnh nhân nhằm phục vụ việc trục lợi bảo hiểm.

Cơ quan chức năng xác định, việc “hợp thức hóa” bệnh án là mắt xích quan trọng, tạo điều kiện cho các đối tượng mua bảo hiểm nhân thọ lợi dụng, lập hồ sơ giả nhằm trục lợi.

Đáng chú ý, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về tội giả mạo trong công tác và 14 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ điều tra làm việc với Cáp Thị Thoan. Ảnh: CA

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, vụ án được đánh giá là hồi chuông cảnh báo đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong việc tuân thủ pháp luật, tránh tiếp tay cho các hành vi gian lận, trục lợi.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục được mở rộng, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.