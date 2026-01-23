Khởi tố 5 bị can là cán bộ y tế giả mạo trong công tác 23/01/2026 20:54

(PLO)- 5 người ở Hưng Yên với vai trò là bác sĩ, cán bộ y tế ở Hưng Yên đã bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác.

Chiều 23-1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can để điều tra về tội giả mạo trong công tác.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định.

5 bị can gồm: Đoàn Cảnh Tỉnh (SN 1981) trú tại xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; Hoàng Thị Phương (SN 1994) trú xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Văn Hợi (SN 1971) trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên; Trần Thị Giang (SN 1981) trú xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên; Lê Vũ Long (SN 1973) trú tại xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, năm bị can nêu trên với vai trò là các bác sĩ, cán bộ tại các Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn đã hợp thức hóa hồ sơ, cụ thể là ghi nhận thông tin sai lệch trong hồ sơ bệnh án; khai khống thông tin, trình báo không trung thực về "thời gian điều trị nội trú" và "tình hình bệnh tật, chế độ điều trị" cho nhiều bệnh nhân.

Công an tống đạt quyết định.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên hồ sơ bệnh án là tài liệu pháp lý quan trọng, phản ánh trung thực quá trình khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Mọi hành vi giả mạo, sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ bệnh án đều là vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của người thầy thuốc.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can.

Trong thực tế, một số trường hợp cá biệt đã cố tình thêm, bớt, tẩy xóa thông tin, lập hồ sơ khống hoặc thay đổi diễn biến bệnh nhằm che giấu sai sót chuyên môn, trục lợi bảo hiểm hoặc né tránh trách nhiệm.

Những hành vi này không chỉ làm sai lệch sự thật, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bệnh mà còn gây khó khăn cho công tác chuyên môn, điều tra và xét xử, làm mất niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế.