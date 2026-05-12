Camera ghi cảnh kẻ trộm thản nhiên lấy xe và hàng của shipper 12/05/2026 16:33

(PLO)- Khi nhân viên shipper đi bộ sang bên đường để giao cho khách thì có một người đàn ông thản nhiên ngồi lên xe phóng đi cùng hàng hóa.

Ngày 12 - 5, Công an phường Long Bình (TP Đồng Nai) đang điều tra, truy bắt nghi phạm trộm xe máy và hàng hoá của một nhân viên giao hàng (shipper) khi dựng xe bên đường.

Clip ghi lại toàn bộ vụ việc nhân viên giao hàng bị trộm xe máy và hàng.

Theo camera ghi lại, sáng cùng ngày một nhân viên shipper lái xe máy đi giao hàng đậu xe bên đường Điểu Xiển (phường Long Bình). Khi nhân viên lấy hàng rồi đi bộ sang bên đường để giao cho khách thì có người đàn ông thản nhiên ngồi lên xe phóng đi cùng hàng hóa.

Tên trộm thản nhiên lấy xe máy cùng hàng của nhân viên shipper. Ảnh: Cắt từ clip

Clip nhận được nhiều phản hồi bức xúc của cộng đồng mạng trước hành vi của kẻ trộm.

Công an phường Long Bình đã tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy cùng nhiều hàng hóa của khách vào sáng cùng ngày.

Lực lượng công an đang truy tìm kẻ trộm.