Mặt bằng chờ thi công quảng trường – công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm khoác 'áo mới' đón Tết 12/02/2026 20:44

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Toàn Thắng cho biết, dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm là nhiệm vụ quan trọng được UBND TP Hà Nội giao.

Dự án không chỉ nhằm đầu tư hạ tầng đô thị, hình thành không gian công cộng phục vụ người dân và du khách, mà còn mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc trong việc bảo tồn, phát huy giá trị khu vực hồ Hoàn Kiếm và lân cận.

Chiều nay 12-2, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khai mạc triển lãm không gian trưng bày các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tại khu đất số 69 Đinh Tiên Hoàng, nơi chuẩn bị triển khai dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Trọng Phú

Theo ông Thắng, thời gian qua, phường Hoàn Kiếm đã chủ động, quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng, phá dỡ các công trình theo đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện, địa phương quán triệt quan điểm vừa triển khai dự án, vừa giữ gìn mỹ quan đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đáng chú ý, tại các khu vực đã hoàn thành phá dỡ, phường xác định không để mặt bằng rơi vào tình trạng ngổn ngang, mất mỹ quan mà nghiên cứu tạo dựng không gian cảnh quan tạm thời, phù hợp điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nhất là dịp Tết cổ truyền.

Lãnh đạo phường Hoàn Kiếm và các đại biểu thăm quan các tác phẩm điêu khắc tại không gian trưng bày. Ảnh: Trọng Phú

Từ định hướng đó, được sự chỉ đạo của TP và sự phối hợp của Sở Văn hóa và Thể thao, phường Hoàn Kiếm đã phối hợp với Khoa Thiết kế Mỹ thuật (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) tổ chức không gian trưng bày nghệ thuật tại khu đất số 69 Đinh Tiên Hoàng – trước đây là trụ sở ngành Điện lực.

Không gian trưng bày với chủ đề “Giao” giới thiệu các tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ trẻ, thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới, đồng thời tạo sự kết nối hài hòa giữa nghệ thuật đương đại và không gian văn hóa - lịch sử đặc trưng quanh hồ Hoàn Kiếm.

Nhiều tác phẩm điêu khắc, tạo hình nghệ thuật hấp dẫn người xem. Ảnh: Trọng Phú

Hoạt động không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, du khách trong dịp xuân mới mà còn tạo diện mạo mới cho khu đất chờ thi công dự án.

Lãnh đạo phường Hoàn Kiếm cũng ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, sự phối hợp của các sở, ngành, đặc biệt là sự đồng hành của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cùng các giảng viên, sinh viên đã chung tay tổ chức không gian nghệ thuật phục vụ cộng đồng.

Một bạn trẻ thích thú chụp ảnh ghi lại kỷ niệm tại khu triển lãm không gian trưng bày các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tại khu đất số 69 Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Trọng Phú

Đồng thời, đại diện phường Hoàn Kiếm cũng bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong khu vực giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm được triển khai đúng tiến độ.

Triển lãm được kỳ vọng sẽ để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách dịp Tết Bính Ngọ, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi để tiếp tục thực hiện dự án theo đúng chỉ đạo của TP Hà Nội.