Chiến sự Nga-Ukraine 23-5: Ông Zelensky điện đàm lãnh đạo Đức, Anh, Pháp bàn đối sách; Ông Putin cảnh báo tình hình ‘thảm khốc’ trên tiền tuyến 23/05/2026 07:28

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Nga triệu họp khẩn Hội đồng Bảo an vụ trường học ở Lugansk bị tấn công, Ukraine lên tiếng; Ông Zelensky điện đàm lãnh đạo Đức, Anh, Pháp bàn đối sách; Ông Putin nói tình hình Ukraine trên tiền tuyến đang trở nên "thảm khốc".

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên toàn chiến tuyến.

Trường học ở Lugansk bị tấn công: Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn, Ukraine lên tiếng

Ngày 22-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án vụ tấn công bằng UAV mà Moscow cáo buộc Ukraine thực hiện nhằm vào một trường cao đẳng và ký túc xá sinh viên tại TP Starobelsk (Lugansk), theo đài RT.

Theo lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Leonid Pasechnik, có 86 học sinh từ 14-18 tuổi ở trong cơ sở vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Ông Putin cho biết vụ tấn công khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 39 người bị thương, đồng thời khẳng định không có cơ sở quân sự nào gần khu vực này.

Hiện trường vụ Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk bị UAV tấn công vào sáng 22-5. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov gọi đây là “tội ác tàn bạo”, trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích sự im lặng của phương Tây.

Nga hiện đang yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn. Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya cáo buộc Ukraine cố tình gây thương vong tối đa cho dân thường.

Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc, gọi đây là “thông tin sai lệch” và khẳng định chỉ tấn công các mục tiêu quân sự.

Kiev cho biết các đợt tập kích rạng sáng 22-5 nhằm vào nhà máy lọc dầu, kho đạn, hệ thống phòng không, sở chỉ huy và một cơ sở của đơn vị UAV tinh nhuệ Rubikon của Nga tại khu vực Starobilsk.

Ông Zelensky điện đàm lãnh đạo Đức, Anh, Pháp

Ngày 22-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với các đồng minh châu Âu, gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, theo tờ Kyiv Independent.

“Chúng tôi tiếp tục gia tăng tốc độ đánh bại lực lượng Nga, và cùng với các biện pháp trừng phạt dưới mọi hình thức, điều đó đang buộc Nga phải hướng tới ngoại giao” - ông Zelensky chia sẻ sau điện đàm.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

“Tôi cảm kích trước việc họ đánh giá cao lập trường của chúng tôi và những thành quả mà các chiến binh Ukraine đạt được. Thực tế, vị thế của Ukraine hiện mạnh hơn so với những năm trước. Từ đầu năm đến nay, 590 km² lãnh thổ của chúng tôi đã được giải phóng và đưa trở lại dưới sự kiểm soát của Ukraine. Xu hướng hiện nay rõ ràng không có lợi cho bên đối phương” - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông cũng đã chia sẻ với các lãnh đạo châu Âu những thông tin tình báo mà Kiev thu thập được liên quan các kế hoạch chính trị và quân sự của Nga.

Theo ông Zelensky, Ukraine đang nỗ lực bảo đảm châu Âu có tiếng nói tại bàn đàm phán trong các cuộc hòa đàm giữa Kiev và Moscow.

“Ukraine luôn làm việc để bảo đảm châu Âu có chỗ ngồi tại bàn đàm phán và tiếng nói của châu Âu được tính đến” - ông nhấn mạnh.

Trong khi tiếp tục thúc đẩy giải pháp ngoại giao, ông Zelensky cho biết Kiev đang chờ phản hồi từ Mỹ “về các hình thức khả thi và lịch trình cho một cuộc gặp”.

Dù các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được thúc đẩy, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 22-5 thừa nhận các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga do Mỹ làm trung gian đến nay vẫn chưa đạt kết quả và gần như đang rơi vào bế tắc.

“Nếu chúng tôi nhìn thấy cơ hội để thúc đẩy các cuộc đàm phán mang tính xây dựng, thay vì phản tác dụng, và có khả năng đem lại kết quả, chúng tôi sẵn sàng đảm nhận vai trò đó” - ông Rubio phát biểu sau cuộc họp các ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Thụy Điển.

Ông Zelensky được mời dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara

Ngày 22-5, Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận rằng Tổng thống Zelensky đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới tại thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

“Tôi đã gửi lời mời tới ông ấy rồi” - ông Rutte cho hay.

“Ông ấy sẽ có mặt, giống như tại The Hague (Hà Lan)” - ông Rutte nói thêm, nhắc lại hội nghị thượng đỉnh NATO năm ngoái, nơi ông Zelensky đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Văn phòng Tổng thống Ukraine hiện chưa bình luận về việc ông Zelensky liệu ông có tham dự sự kiện lần này hay không.

Hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra vào ngày 7 và 8-7, được cho sẽ là phép thử đối với sự đoàn kết của liên minh trong bối cảnh xuất hiện nhiều bất đồng lớn giữa Mỹ và các đồng minh. Hội nghị lần này được đánh giá sẽ là “một trong những hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo quan trọng nhất trong lịch sử NATO”.

Ông Putin: Tình hình của Ukraine trên tiền tuyến đang trở nên “thảm khốc”

Ngày 22-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng chính quyền Kiev đang liên tiếp thất bại trên chiến trường và cả viện trợ phương Tây lẫn hoạt động động viên quân sự cưỡng bức đều không thể giúp Ukraine xoay chuyển tình thế, theo hãng thông tấn TASS.

“Nguyên nhân dẫn tới hành vi mang tính tội phạm của chính quyền Kiev là điều ai cũng thấy rõ. Đó là những thất bại liên tiếp trên tiền tuyến: mất vị trí, làng mạc và lãnh thổ. Tình hình của lực lượng Ukraine trên chiến trường đang dần chuyển từ khó khăn, nguy cấp sang thảm khốc” - ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích viện trợ quân sự từ phương Tây dành cho Kiev, cho rằng nguồn hỗ trợ này thường xuyên bị tham nhũng và thất thoát.

“Ngay cả viện trợ phương Tây, thứ thường xuyên bị biển thủ, cũng không giúp ích được gì. Họ đơn giản là không thể kiểm soát nổi” - ông Putin nói.

Ông cũng cáo buộc Ukraine tiến hành động viên quân sự cưỡng bức, mô tả việc nhiều người bị “bắt ngoài đường như chó hoang rồi đưa ra tiền tuyến”.

Theo ông Putin, trong bối cảnh mà ông gọi là “thảm họa” đối với Ukraine, tình trạng đào ngũ trong quân đội nước này cũng đang gia tăng.

Về tình hình chiến trường, Bộ Quốc phòng Nga ngày 22-5 tuyên bố quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 5 khu dân cư tại các tỉnh Kharkiv và Zaporizhzhia từ ngày 16 đến 22-5.

Bộ này cho biết quân đội Ukraine đã mất hơn 2 đại đội binh sĩ trong các trận giao tranh giành quyền kiểm soát khu dân cư Verkhnyaya Tersa tại tỉnh Zaporizhzhia.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hạm đội Biển Đen đã phá hủy 13 xuồng không người lái của Ukraine tại khu vực tây bắc Biển Đen trong tuần qua.