Bể chứa 26.500 lít hóa chất ở Quận Cam có nguy cơ phát nổ, 40.000 người sơ tán 23/05/2026 10:16

(PLO)- Giới chức Quận Cam, bang California (Mỹ) đã sơ tán khoảng 40.000 cư dân do lo ngại một bể chứa hóa chất methyl methacrylate độc hại trong khu vực sẽ bị rò rỉ hoặc phát nổ.

Tối 22-5 (theo giờ Mỹ), giới chức Quận Cam, bang California (Mỹ) cho biết đã sơ tán khoảng 40.000 cư dân do lo ngại một bể chứa hóa chất độc hại trong khu vực sẽ bị rò rỉ hoặc phát nổ, theo đài CNN.

Bể hóa chất nằm ở TP Garden Grove (phía bắc Quận Cam). Bể này chứa đầy hóa chất methyl methacrylate, thường được sử dụng để sản xuất nhựa. Theo giới chức địa phương, bể này bị quá nóng và có nguy cơ phát nổ.

Nhà chức trách phun nước làm mát bồn chứa methyl methacrylate tại Quận Cam, bang California (Mỹ). Ảnh: Allen J. Schaben/LOS ANGELES TIMES

“Chất này rất dễ bay hơi, rất độc hại và rất dễ cháy” – ông Craig Covey, trưởng bộ phận của Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam, nói.

Ông Craig Covey cho biết chỉ còn hai khả năng, hoặc là bể chứa sẽ bị hỏng và làm tràn tới 26.500 lít hóa chất độc hại, hoặc là nó sẽ phát nổ và gây nguy hiểm cho các bể chứa lân cận.

"Tôi biết tôi cứ nói đi nói lại rằng chúng ta đang đối mặt tình huống chỉ có hai điều có thể xảy ra, hoặc là nó có thể bị nứt và rò rỉ, hoặc là nó có thể phát nổ. Điều đó là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi" – ông nói.

Nhà chức trách đã dùng nước phun lên bể chứa để giảm nhiệt. Ông Covey cập nhật vào tối 22-5 rằng nhiệt độ bể chứa hiện đã ổn định. Theo ông, điều này “giúp chúng tôi có thêm thời gian để tiếp tục tìm cách khắc phục sự cố”.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, methyl methacrylate có khả năng gây ra các vấn đề về hô hấp nếu con người tiếp xúc. Bà Regina Chinsio-Kwong – quan chức Cơ quan Y tế Quận Cam – cho biết tiếp xúc hóa chất này có thể gây ra các vấn đề hô hấp nghiêm trọng, bao gồm “kích ứng đáng kể” ở phổi và mũi, cũng như chóng mặt và buồn nôn.