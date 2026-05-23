Trung Quốc huy động 870 người cứu hộ vụ nổ mỏ than làm 90 người thiệt mạng 23/05/2026 14:36

(PLO)- Số người thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than tại tỉnkh Sơn Tây (Trung Quốc) tăng lên 90, 870 nhân viên được huy động cứu hộ.

Tính đến 12 giờ 50 ngày 23-5 (giờ địa phương), số người thiệt mạng trong vụ nổ tại mỏ than ở huyện Tần Nguyên, tỉnh Sơn Tây (miền Bắc Trung Quốc) đã tăng lên 90. Chính quyền địa phương cho biết công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn, theo tờ China Daily.

Vụ nổ xảy ra lúc 7 giờ 29, ngày 22-5. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Lực lượng chức năng đã bắt giữ những người có trách nhiệm liên quan vụ tai nạn.

Đoạn phim do đài truyền hình nhà nước CCTV công bố cho thấy các nhân viên cứu hộ đang làm việc khẩn trương tại hiện trường vụ nổ. Tổng cộng 870 nhân viên y tế, cứu hộ và cảnh sát đã được huy động.

Ngày 23-5, chỉ thị liên quan vụ việc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các cơ quan chức năng nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người bị mắc kẹt và điều trị những người bị thương. Ông Tập cũng chỉ đạo điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân, truy cứu trách nhiệm theo pháp luật.

Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng có chỉ đạo liên quan công tác cứu hộ và điều tra tai nạn. Ông Lý kêu gọi tăng cường giám sát an toàn lao động trên toàn quốc và tiến hành cải tổ an toàn lao động trong các lĩnh vực trọng điểm để hạn chế xảy ra các tai nạn nghiêm trọng, theo Tân Hoa Xã.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh đã dẫn đầu một đoàn công tác đến hiện trường để giám sát công tác cứu hộ và xử lý hậu quả tai nạn.