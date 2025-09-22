Khởi công dự án Vành đai 4 TP.HCM vào tháng 2-2026 22/09/2025 21:25

(PLO)- Theo kế hoạch, dự án Vành đai 4 TP.HCM sẽ khởi công vào tháng 2-2026 và hoàn thành vào năm 2028.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở ngành, địa phương về kế hoạch tổng thể triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM.

Bàn giao ranh dự án trong tháng 10-2025

Theo Sở Xây dựng, căn cứ vào Nghị quyết số 220 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM, UBND TP.HCM được giao nhiệm vụ của cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án.

Trong đó, giao Sở Xây dựng lập kế hoạch thực hiện các dự án thành phần của dự án.

Phối cảnh đường Vành đai 4 TP.HCM.

Sở Xây dựng đã lập kế hoạch tổng thể dự án với 2 nhóm gồm nhóm dự án thành phần thực hiện theo hình thức đầu tư công và nhóm dự án thành phần thực hiện theo hình thức đối tác công tư.

Sở Xây dựng chuyển dự thảo kế hoạch tổng thể nêu trên đến các đơn vị và đề nghị các đơn vị có ý kiến góp ý, làm cơ sở tổng hợp, hoàn thiện kế hoạch trước khi trình UBND TP.HCM và UBND các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh xem xét, ban hành. Do tính cấp bách của dự án, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị quan tâm xem xét, góp ý, có văn bản gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25-9.

Trong đó, tiến độ thực hiện dự án như sau: Tổ chức lập, phê duyệt, bàn giao ranh giải phóng mặt bằng, tổ chức lập, phê duyệt vào tháng 9-2025. Bàn giao ranh dự án hoàn thành tháng 10-2025; Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các Đồ án quy hoạch bị ảnh hưởng hoàn thành trong tháng 11-2025.

Khởi công vào tháng 2-2026

Đối với nhóm dự án thành phần thực hiện theo hình thức đầu tư công: Tổ chức khảo sát, lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi hoàn thành tháng 10-2025; Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt hoàn thành tháng 12-2025.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ban hành quyết định thu hồi đất, tiến hành chi trả từ tháng 1-2026.

Bàn giao mặt bằng bắt đầu từ tháng 2-2025. Trong đó, tháng 4-2026 sẽ bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng. Bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong năm 2026. Trong đó, khởi công dự án vào tháng 2-2026, hoàn thành quý I-2028.

Đối với nhóm dự án thành phần thực hiện theo hình thức đối tác công tư: Tổ chức khảo sát, lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi hoàn thành tháng 10-2025. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt hoàn thành tháng 1-2026.

Việc khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư hoàn thành trước tháng 1-2026. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và ký kết Hợp đồng BOT hoàn thành tháng 6-2026. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở bắt đầu từ tháng 6-2026 và hoàn thành trong tháng 11-2026. Khởi công dự án ngày 2-9-2026, hoàn thành quý II-2028 và đưa vào khai thác, vận hành năm 2028, bàn giao toàn dự án vào năm 2029.

Đối với công tác triển khai dự án, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với tư vấn lập chủ trương đầu tư bàn giao hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cho các địa phương.

Đồng thời, TP.HCM chủ trì, phối hợp UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan tham mưu: Thống nhất khung tiêu chuẩn áp dụng cho toàn dự án; thống nhất các yếu tố hình học, giải pháp kỹ thuật tại các vị trí tiếp giáp của các dự án thành phần; ban hành thiết kế chung áp dụng cho dự án Vành đai 4 đảm bảo tính đồng bộ, chất lượng, thẩm mỹ.

TP.HCM sẽ báo cáo tình hình thực hiện dự án gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo, xin ý kiến của Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm để giải quyết kịp thời các vướng mắc.

UBND TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần được giao theo thẩm quyền, các cơ chế, chính sách đặc biệt được phép áp dụng cho dự án và các quy định pháp luật có liên quan.