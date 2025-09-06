Khởi công cao tốc vành đai 4 Hà Nội hơn 56.290 tỉ đồng 06/09/2025 14:12

(PLO)- Dự án cao tốc vành đai 4 Hà Nội dự kiến hoàn thành và khai thác vào tháng 6-2028, thời gian thu phí hoàn vốn 21 năm.

Sáng 6-9, UBND Hà Nội khởi công dự án thành phần 3, thuộc tuyến cao tốc vành đai 4, theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Vành đai 4 Hà Nội có bảy dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 3 được xem là trục xương sống với tuyến cao tốc dài 113 km đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Điểm đầu dự án nối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai, điểm cuối nối với cao tốc Nội Bài - Hạ Long.

Giai đoạn một, dự án sẽ xây dựng bốn làn xe, bề rộng nền đường 17 m. Riêng các cầu vượt sông Hồng, sông Đuống rộng 24,5 m để bố trí thêm hai làn xe máy và xe thô sơ.

Tổng mức đầu tư dự án là 56.290 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm 47%, vốn nhà đầu tư chiếm 52%.

Lãnh đạo Hà Nội cùng các đại biểu nhấn nút phát động lễ khởi công dự án đường vành đai 4. Ảnh: V.LONG

Thời gian xây dựng dự án khoảng 36 tháng, dự kiến khai thác vào tháng 6-2028, thời gian thu phí hoàn vốn 21 năm.

Ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch UBND Hà Nội, cho biết việc sớm đầu tư xây dựng đường vành đai 4 hết sức cần thiết và cấp bách vì tăng cường kết nối giao thông nội tỉnh và liên tỉnh, mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận, thu hút đầu tư, giãn mật độ dân cư.

Thêm vào đó, dự án phân luồng từ xa, giảm áp lực phương tiện giao thông liên tỉnh đi qua trung tâm Hà Nội, đặc biệt là tuyến đường Vành đai 3 hiện quá tải. Song song đó, tạo động lực để phát triển đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến đường…

Để dự án sớm hoàn thiện đảm bảo chất lượng, ông Vũ Hồng Thanh, Phó chủ tịch Quốc hội, đề nghị các địa phương, bộ ngành tập trung triển khai, Hà Nội chỉ đạo doanh nghiệp dự án xây dựng kế hoạch, phương án thi công khoa học, tổ chức thi công an toàn, thông suốt.

Ông Vũ Hồng Thanh, Phó chủ tịch Quốc hội cho rằng dự án đường vành đai 4 sẽ giúp Hà Nội phát triển hơn nữa. Ảnh: V.LONG

Doanh nghiệp dự án cần huy động nhân lực, thiết bị hiện đại, tuân thủ quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các địa phương cần nhanh chóng giải phóng mặt bằng để bàn giao cho doanh nghiệp dự án để đảm bảo tiến độ.

Nhận thức rõ tầm vóc và ý nghĩa chiến lược của dự án, ông Lê Bảo Anh, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1 - đại diện nhà thầu thi công), khẳng định với năng lực, kinh nghiệm và uy tín qua nhiều công trình trọng điểm quốc gia, CC1 cùng các đơn vị nhà thầu sẽ phát huy cao nhất tinh thần quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, CCI cam kết tập trung toàn diện nguồn lực từ nhân sự, tài chính đến thiết bị, công nghệ để tổ chức thi công khoa học, tuân thủ quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, tiến độ, an toàn lao động và môi trường.

Ông Lê Bảo Anh, Tổng giám đốc CCI cam kết hoàn thành dự án đúng tiến độ. Ảnh: V.LONG

Các nhà thầu cũng sẽ sẽ quản lý chặt, minh bạch và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, vật tư, vật liệu; kiên quyết không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, nhằm bảo đảm hiệu quả kinh tế tối ưu của dự án.

Về phía doanh nghiệp dự án, ông Trương Việt Đông, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), khẳng định sẽ bám sát chỉ đạo của Thủ tướng: "Vượt nắng, thắng mưa", "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ", quyết tâm huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, thiết bị, nhân lực để đưa công trình về đích trước tiến độ hợp đồng.

Ông Đông cũng kiến nghị chính quyền Hà Nội bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường và đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép kéo dài cơ chế giao mỏ cho nhà thầu khai thác đến khi toàn bộ dự án vành đai 4 hoàn thành, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thi công các tuyến cao tốc trọng điểm quốc gia.