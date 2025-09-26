Phấn đấu năm 2028 hoàn thành dự án Vành đai 4 TP.HCM 26/09/2025 18:27

(PLO)- Nghị quyết Chính phủ mới ban hành yêu cầu UBND TP.HCM, UBND tỉnh: Đồng Nai, Tây Ninh phấn đấu năm 2028 hoàn thành Dự án Vành đai 4 TP.HCM và đưa vào khai thác, vận hành năm 2029.

Ngày 26-9, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 297/NQ-CP về triển khai Nghị quyết số 220/2025/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM.

TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu

Với nhóm dự án thành phần đầu tư theo hình thức đầu tư công, theo Nghị quyết 297, Chủ tịch UBND TP.HCM và Chủ tịch UBND các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt dự án.

Nhóm dự án thành phần thực hiện theo phương thức đối tác công tư, UBND TP.HCM và UBND các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh tổ chức thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần theo phương thức đối tác công tư.

Nghị quyết nêu rõ, Chủ tịch UBND TP.HCM và Chủ tịch UBND các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức chỉ định thầu trong quá trình triển khai thực hiện Dự án đối với các gói thầu tư vấn, phi tư vấn, tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch, thi công xây dựng hạ tầng khu tái định cư.

Nghị quyết cũng cho phép UBND TP.HCM và UBND các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

Cụ thể, tổ chức lập, phê duyệt, bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng của các dự án thành phần theo từng giai đoạn; tổ chức rà soát, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Trên cơ sở hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng được phê duyệt, các địa phương xác định sơ bộ nhu cầu tái định cư, rà soát quỹ đất, quỹ nhà tái định cư để xác định địa điểm, hình thức tái định cư; tổ chức lập quy hoạch và dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư...

Ngoài ra, Nghị quyết cho phép triển khai đồng thời các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện các công việc: thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; điều chỉnh cục bộ các quy hoạch có liên quan đến Dự án để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án thành phần.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM qua Bình Dương.

Phấn đấu hoàn thành Dự án vào năm 2028

Bên cạnh đó, Nghị quyết giao UBND TP.HCM là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Dự án; chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án (nếu có).

Chủ trì xây dựng các Báo cáo, Tờ trình của Chính phủ gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền về tình hình triển khai Dự án và chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức xây dựng tiến độ và kế hoạch chi tiết thực hiện Dự án.

Chủ trì tổng hợp, phối hợp với UBND các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của pháp luật.

Kế đó, căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể, chủ trì thành lập Tổ công tác triển khai Dự án ngay sau khi Nghị quyết này ban hành.

Còn UBND tỉnh Tây Ninh được giao đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương của Dự án trong giai đoạn 2026 - 2030 cho các dự án thành phần, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Báo cáo Chính phủ xem xét quyết định điều chỉnh sang hình thức đầu tư công trong trường hợp dự án thành phần do UBND tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền không lựa chọn được nhà đầu tư.

Nghị quyết nêu rõ: UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo HĐND cùng cấp quyết định điều chỉnh sang hình thức đầu tư công trong trường hợp dự án thành phần không lựa chọn được nhà đầu tư.

Ngoài ra, UBND TP.HCM và UBND các tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước.

Nghị quyết nhấn mạnh, UBND tỉnh, thành phố nêu trên phấn đấu hoàn thành Dự án năm 2028 và đưa vào khai thác, vận hành năm 2029.

Trong đó, đối với nhóm dự án thành phần đầu tư theo hình thức đầu tư công, yêu cầu tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án, hoàn thành trước ngày 31-12-2025 và thực hiện công việc tiếp theo để khởi công công trình trước ngày 30-6-2026.

Đối với nhóm dự án thành phần thực hiện theo phương thức đối tác công tư, tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần và lựa chọn nhà đầu tư hoàn thành trước ngày 30-6-2026; thực hiện các công việc tiếp theo để khởi công công trình trong Quý IV-2026.