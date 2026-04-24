TP.HCM tăng tốc thực hiện các dự án cải tạo kênh rạch trọng điểm 24/04/2026 16:06

Trước thực trạng một số dự án cải tạo kênh rạch có dấu hiệu chững lại do gặp khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo TP đã có những chỉ đạo yêu cầu gấp rút tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Gấp rút thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm khi mặt bằng được bàn giao

Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) có ba gói thầu đã được khởi công thực hiện. Gói thầu đầu tiên là XL-03 khởi công từ tháng 5-2025 và hai gói thầu còn lại XL-02, XL-01 từ tháng 12-2025.

Công nhân đang thi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ảnh: NV

Một trong những điểm vướng mắc lớn của dự án là mặt bằng thi công. Trong thời gian vừa qua, địa phương và chủ đầu tư đã cố gắng thực hiện nhiều giải pháp để dự án không bị ngắt quãng.

Theo ông Phan Nhật Linh, Trưởng Ban Quản lý dự án 3, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, hiện nay, tất cả nhà thầu thi công gói thầu XL-03 đã tổ chức huy động toàn bộ máy móc, thiết bị và nhân lực để tập trung triển khai đồng loạt tại sáu mũi thi công trên phạm vi gói thầu với các hạng mục đang thi công.

Với gói thầu XL-01 và XL-02, tính đến ngày 23-4, tổng số trường hợp bị ảnh hưởng mà hai phường Bình Thạnh và Gia Định đã bàn giao cho Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị là 861/2.046 trường hợp (đạt 42,08%).

Riêng gói thầu XL-02 đã được bàn giao 261/572 trường hợp (đạt 45,6%). Theo đó, đơn vị thi công của gói thầu hiện đang triển khai thi công tám mũi.

Có thể nói, gói thầu XL-01 là gói thầu hiện gặp khó khăn nhất do nhiều mặt bằng chưa được bàn giao, ngoài ra đa phần mặt bằng bàn giao vẫn chưa được liền tuyến và chủ yếu là mặt bằng một phần. Cụ thể địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư 600/1.474 trường hợp (đạt 40,7%).

Các đơn vị thi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ảnh: NV

Mặc dù vướng mặt bằng, nhưng chủ đầu tư cũng đã triển khai máy móc thiết bị, cọc thử đầu tiên của gói thầu đã được triển khai tại khu vực số 197 -181 đường Điện Biên Phủ vào ngày 21-4.

"Để bù lại phần thời gian chờ mặt bằng, đối với khu vực chung cư Mỹ Phước, các đơn vị cũng đã phối hợp cùng UBND phường Gia Định và đơn vị quản lý tuyến rạch thực hiện đường công vụ băng rạch tại khu vực 181 Điện Biên Phủ để bổ sung thêm mũi thi công, sớm đưa dự án quay lại quỹ đạo tiến độ đã đề ra"- ông Phan Nhật Linh nói.

Theo ghi nhận sáng ngày 24-4, tại công trường của dự án, công nhân khẩn trương tập kết thiết bị, đóng cọc ván, khoan CDM, đóng cọc thử, đóng cừ...

Tại công trường của dự án, công nhân khẩn trương tập kết thiết bị, đóng cọc ván...Ảnh: NV

Bà Nguyễn Thị Thư (ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết, những ngày qua nhiều công nhân thực hiện xuyên suốt ở dự án có khi đến tối muộn. Một số đoạn cũng dần dần trở nên ngăn nắp, sạch sẽ.

"Chúng tôi rất vui khi khu vực sống của mình ngày càng thay da đổi thịt. Chúng tôi không còn bị ám ảnh bởi ô nhiễm, mùi hôi. Lần này thấy chính quyền quyết tâm, anh em công nhân làm việc liên tục, hy vọng công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ"- bà Thư nói.

Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên: Tăng tốc sau thời gian "im lìm"

Từng có thời điểm, dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, tuyến kênh dài nhất TP.HCM vắng lặng bóng dáng công nhân, máy móc nằm im lìm. Thế nhưng, thời gian gần đây, công trường cũng đã bắt đầu tăng tốc trở lại.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đang được tăng tốc thi công. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Ghi nhận trưa 24-4, khu vực đoạn gần đường Trần Bá Giao (phường An Nhơn, TP.HCM) xe lu đang cán phẳng đường ven kênh mới hình thành, xe tải chở đá trải đường cũng ra vào tấp nập.

Xe lu cán phẳng đường ven kênh mới hình thành. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết, dự án có 10 gói thầu xây lắp, hiện đang triển khai thi công 10/10 gói thầu, khối lượng hoàn thành các hạng mục chính công trình đạt khoảng 65,9%. Hiện nay, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đang tổ chức thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu lập hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các hạng mục phát sinh. Đến nay đã thông xe kỹ thuật khoảng 35/64 km đường giao thông.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đang tăng tốc thi công. NC

Hiện nay dự án còn gặp một số khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổng toàn dự án đang vướng 10 trường hợp, trong đó có 9 trường hợp đã báo cáo trước đây và một trường hợp phát sinh mới.

Công nhân thi công tại công trình dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Ngoài ra hiện dự án còn vướng mắc thi công dưới các đường dây điện trung, hạ thế, trạm biến áp, cáp viễn thông.

Chính vì vậy, chủ đầu tư kiến nghị UBND các phường xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương lập kế hoạch thực hiện thu hồi, bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công.

Đồng thời, kiến nghị Công ty Điện lực Gia Định sớm di dời, tái bố trí trụ điện, cáp ngầm trong phạm vi ranh dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình của dự án.