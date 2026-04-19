Nhiều nơi ở Nam Bộ khả năng chiều và tối nay có mưa 19/04/2026 15:01

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, chiều và tối ngày 19-4, mưa dông gia tăng hơn ở khu vực Nam Bộ và xảy ra khoảng 1/3 diện tích, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo trong hai đến ba ngày tới tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ ban trời ngày nắng, nắng nóng xảy ra vài nơi, nắng nóng xu hướng gia tăng. Chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Theo nhận định của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mùa mưa năm 2026 sẽ bắt đầu xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Khu vực vùng bán đảo Cà Mau, một số khu vực ven biển phía Đông và phía bắc Đồng Nai có khả năng sẽ đến sớm hơn trung bình nhiều năm, bắt đầu vào khoảng tuần cuối tháng 4. Các nơi khác sẽ bắt đầu trong khoảng tuần đầu của tháng 5.

Riêng khu vực biên giới Tây Nam của An Giang và Đồng Tháp ở khoảng tuần giữa tháng 5 và phía Đông của Lâm Đồng bắt đầu mùa mưa khoảng tuần cuối tháng 5.