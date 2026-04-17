Nắng nóng ở TP.HCM giảm nhiệt, khả năng có mưa dông về chiều tối 17/04/2026 09:38

(PLO)- Theo dự của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong ngày 17-4, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ ban ngày trời vẫn oi nóng, chiều tối khả năng xảy ra mưa dông, mưa có xu hướng gia tăng và xảy ra trên diện rộng.

Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo trong ngày 17-4, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng nhưng cường độ suy giảm rõ rệt, chỉ còn xuất hiện cục bộ ở một số nơi.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 17-4, tại TP.HCM có mưa lất phất ở một số nơi, nhiều nơi trời âm u. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Cụ thể khu vực miền Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Tây Ninh...) nắng nóng sẽ suy giảm, chỉ còn xảy ra cục bộ tại khu vực biên giới phía Tây; ban ngày nắng mạnh vào buổi sáng và trưa, trời vẫn oi bức.

Khu vực miền Tây Nam Bộ (Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau…), nắng nóng giảm rõ rệt, chỉ còn xuất hiện cục bộ tại một số khu vực ven biên giới Tây Nam; nền nhiệt cao nhất phổ biến 35–36 độ C.

Thời tiết oi nóng duy trì do độ ẩm tăng; chiều tối nhiều nơi xuất hiện mưa dông kèm sấm sét. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và có thể kèm mưa đá.

Xu hướng thời tiết từ 18-4 đến 19-4 ở Nam Bộ nắng nóng tiếp tục suy giảm và thu hẹp dần trên toàn khu vực. Mưa dông có xu hướng gia tăng về chiều tối và xảy ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.

Riêng tại TP.HCM, dự báo trong hôm nay và những ngày tới thời tiết trưa chiều trời nắng nóng, hanh khô do độ ẩm thấp. Chiều tối khả năng có mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét.