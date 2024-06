Xử phạt nhà máy xả thải gây ô nhiễm nhiều tuyến kênh ở Long An và Tiền Giang 12/06/2024 09:27

(PLO)- Công ty TNHH An Hưng Nông bị xử phạt hơn 300 triệu đồng vì xả thải gây ô nhiễm nhiều tuyến kênh ở Long An và Tiền Giang.

Ngày 12-6, UBND tỉnh Long An đã ban hành quyết định xử phạt công ty TNHH An Hưng Nông (ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, Long An) 312 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Lấy mẫu nước xả thải tại các kênh tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa. Ảnh: CTV

Trong đó, phạt hành chính 80 triệu đồng, ngoài ra, trong mẫu nước thải của công ty có 7 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, nên bị xử phạt tăng thêm tính theo tỉ lệ phần trăm đối với từng thông số vượt quy chuẩn, với số tiền xử phạt 232 triệu đồng.

Ngoài ra, chủ đầu tư nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ tại ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa còn phải thu gom nước thải chảy tràn sang ao chứa của người dân lân cận trong vòng 10 ngày.

Công ty TNHH An Hưng Nông xả thải gây ô nhiễm nhiều tuyến kênh. Ảnh: HD

Trước đó, đầu tháng 5 nhiều tuyến kênh nội đồng dài hàng chục km tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa (Long An) chuyển sang màu đen, bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm và lan sang các tuyến kênh giáp ranh thuộc xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước (Tiền Giang).

Ruộng của một hộ dân cặp vách Công ty TNHH An Hưng Nông bị xả thải gây ô nhiễm. Ảnh: CTV

UBND huyện Thạnh Hóa (Long An) phối hợp với ngành chức năng tỉnh Long An lấy mẫu phân tích nước thải xả ra môi trường bên ngoài của chi nhánh Công ty TNHH An Hưng Nông.

Kết quả, thông số pH vượt 2.121 lần; COD vượt 2.514 lần; chất rắn lơ lửng vượt 96,1 lần; tổng nitơ vượt 3,3 lần; tổng phốt pho vượt 44,9 lần; amoni vượt 4,4 lần; sunfua vượt 1,18 lần… so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; lưu lượng nước thải khoảng từ 3-4m3/ngày.

Những tuyến kênh này là nguồn nước tưới cho hàng trăm ha lúa của người dân, nên chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không bơm nước phục vụ sản xuất.