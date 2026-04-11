Phường Xuân Hòa TP.HCM đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, dỡ bỏ chuồng cọp 11/04/2026 10:20

(PLO)- Các lực lượng chức năng phường Xuân Hòa đã thực hiện tháo dỡ chuồng cọp, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè để đảm bảo trật tự đô thị.

Ngày 11-4, UBND phường Xuân Hòa, TP.HCM tổ chức lễ ra quân thực hiện chỉnh trang đô thị năm 2026.

Theo kế hoạch, các đơn vị có liên quan của phường Xuân Hòa sẽ tổ chức tổng vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, hẻm và khu vực công cộng; vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch. Đồng thời trồng mới, bổ sung cây xanh, phấn đấu phát triển thêm 1.000 m² mảng xanh đô thị.

Ông Trần Văn Nam - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa phát động các lực lượng ra quân thực hiện chỉnh trang đô thị năm 2026. Ảnh: XH

Bên cạnh đó, phường cũng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, trường hợp buôn bán, kinh doanh không đúng quy định, quảng cáo, rao vặt sai quy định...

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa cho biết, chỉnh trang đô thị không chỉ dừng lại ở việc làm sạch đường phố, thông thoáng vỉa hè, mà hướng đến xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống. Đồng thời lập lại kỷ cương trong quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy.

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: XH

Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa đề nghị Công an phường chủ trì kiểm tra, tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, quảng cáo sai quy định, vi phạm trật tự xây dựng và an toàn phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó là xây dựng kế hoạch chốt trực, duy trì kết quả, kiên quyết chống tái lấn chiếm.

"Đề nghị Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và 24 Khu phố theo dõi tiến độ thực hiện, phối hợp với Công an phường xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, môi trường. Song song đó là khảo sát, đề xuất duy tu, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm.

Đề nghị UBMTTQ VN và các tổ chức chính trị – xã hội phường tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng các phong trào “Tuyến hẻm xanh – sạch – đẹp”, “Khu phố không rác”. Trong đó thực hiện công trình sơn vẽ mảng tường tuyên truyền trên địa bàn phường, tham gia xóa quảng cáo, giữ gìn vệ sinh môi trường, giám sát và phản ánh vi phạm"- ông Hậu chỉ đạo.

Lực lượng chức năng thực hiện tháo dỡ chuồng cọp để đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư. Ảnh: XH

Ngay sau khi lễ ra quân, các đơn vị đã bắt tay thực hiện phát loa phát động, các tổ đội công tác đã trực tiếp đến các khu tập thể và nhà cao tầng trên địa bàn để triển khai việc tháo dỡ "chuồng cọp" để đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Phường Xuân Hòa tuyên truyền cho người dân gìn giữ vệ sinh môi trường. Ảnh: XH

Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân phường Xuân Hòa, bày tỏ việc lấn chiếm vỉa hè để buôn bán khiến người dân không có lối đi.

"Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND phường về việc xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường và quảng cáo rao vặt. Người dân chúng sẽ hết lòng đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc gìn giữ vệ sinh chung"- ông Hùng nói.