Phường Xuân Hòa, TP.HCM thu ngân sách vượt mốc 3.650 tỉ đồng 22/04/2026 17:59

Ngày 22-4, UBND phường Xuân Hòa, TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: NV

Theo báo cáo của UBND phường Xuân Hòa, trong năm 2025, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường Xuân Hòa đạt 3.651,209 tỉ đồng, đạt 112,6% so với dự toán pháp lệnh mà Thuế Cơ sở 3 được giao trên địa bàn phường Xuân Hòa là 3.244 tỉ đồng.

Để có được kết quả trên phường đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể là Đảng ủy và UBND phường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, từng cá nhân; chủ động phối hợp với Thuế Cơ sở 3, Công an phường và các tổ chức liên quan trong công tác quản lý thu.

Bên cạnh đó, phường chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý thu.

Công tác rà soát mã số thuế cá nhân, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua các ứng dụng điện tử như eTax Mobile đã từng bước nâng cao tính minh bạch, thuận tiện, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Hơn nữa phường tổ chức rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà cho thuê trên địa bàn; quan tâm đến các loại hình kinh doanh mới như thương mại điện tử, dịch vụ số.

Song song với đó là việc tăng cường quản lý thu, phường chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận các chính sách ưu đãi thuế theo quy định, qua đó góp phần nuôi dưỡng nguồn thu ổn định, bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa cho biết, trong năm 2026, trong lĩnh vực kinh tế, phường sẽ phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt từ 10% trở lên. Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm nay là 4.290 tỉ đồng, phường quyết tâm đạt 100% dự toán.

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NV

Đặc biệt, công tác giải ngân vốn đầu tư công phải được xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, phấn đấu tỉ lệ giải ngân đạt 100%. Đồng thời phát triển thêm 200 cây xanh nhằm cải thiện trực tiếp cảnh quan và môi trường sống của người dân.

Hơn nữa các dự án phải hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, không để phát sinh khiếu nại. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm với mức tăng trưởng 2 con số.

Về về văn hóa - xã hội, phường phấn đấu tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn phường đạt trên 95%. Duy trì 100% dân số dùng nước sạch và 100% rác thải được thu gom. Tỉ lệ trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia đạt 17%.

Về an ninh trật tự, tiếp tục giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn phường. Phấn đấu kéo giảm 10% số vụ phạm pháp hình sự và kéo giảm 5% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí so với năm 2025, xây dựng phường không có ma túy...

Lãnh đạo phường chúc mừng Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Trần Văn Nam được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: NV

Trong khuôn khổ chương trình, phường đã tổ chức khen thưởng, biểu dương những thành tích, đóng góp của tập thể và cá nhân trên địa bàn.