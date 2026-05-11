Tòa tuyên án sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng 11/05/2026 16:55

(PLO)- HĐXX vừa tuyên án 55 bị cáo trong giai đoạn 2 của vụ án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.

Chiều 11-5, TAND TP Đồng Nai tuyên án sơ thẩm giai đoạn 2 đối với 55 bị cáo trong vụ buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam.

Các bị cáo bị tuyên phạt từ 1 năm tù đến 4 năm 8 tháng tù cùng về tội buôn lậu.

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Tường Vy (quản lý công ty Phú Thịnh, có 4 cây xăng tại TP.HCM) 4 năm 8 tháng tù. Vy đã mua hơn 4,3 triệu lít xăng lậu với số tiền hơn 60 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 7 tỉ đồng.

Bị cáo Hồ Phước Hậu, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Hương Hà Phương bị tuyên phạt 3 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Công, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Phú Sang bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

Một số bị cáo được trả tự do tại toà do tòa tuyên phạt tù bằng thời hạn tạm giam...

Đây là các bị cáo bị ở giai đoạn 2 của vụ án liên quan đường dây buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.

Đường dây này do các "ông trùm" gồm Đào Ngọc Viễn (giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phan Thanh Hữu (giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu thực hiện, bị Công an Đồng Nai triệt phá năm 2021.

Các bị cáo bị xét xử lần này là những người đã lấy xăng từ các "chân rết" mua xăng của Lê Thanh Trung (39 tuổi, trú TP Cần Thơ) và Nguyễn Hữu Tứ tại kho Nam Phong (tỉnh Long An cũ) và cảng Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa).

Trong đó, có "chân rết" đã tiêu thụ hàng chục triệu lít xăng lậu cho đường dây này, gồm: Vợ chồng Võ Thanh Bình - Nguyễn Thanh Tân (ngụ TP.HCM), Đỗ Văn Ba (55 tuổi, ngụ TP.HCM), vợ chồng Trần Thị Thanh Vân – Lê Thanh Tú. Những bị cáo này đều bị TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử sơ thẩm ở giai đoạn 1.

Ngoài ra, còn nhiều bị cáo tiêu thụ xăng lậu từ cảng Bắc Vân Phong. Sau khi nhận xăng lậu tại vùng biển tự do, khi các tàu di chuyển về tới vùng biển Việt Nam thì Hữu chỉ đạo nhân viên đưa tàu về khu vực sông Hậu để đưa xăng vào cảng Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) để tiêu thụ cho các đầu mối.

Trong giai đoạn 2 này, nhiều bị can bị truy tố là các thuyền viên được xác định có dấu hiệu giúp sức vận chuyển xăng lậu trên 4 tàu Western Sea, Facific, Khánh Hoà 1 và Khánh Hoà 3, trong giai đoạn 1.

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, nhóm của Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn sử dụng tàu Pacific Ocean (3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) thực hiện 48 chuyến vận chuyển xăng lậu, tổng cộng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỷ đồng.

Trong số này, hơn 197 triệu lít đã được tiêu thụ, thu lợi hàng trăm tỷ đồng; riêng Phan Thanh Hữu hưởng hơn 156 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án (giai đoạn 2), làm rõ vai trò của các đối tượng tiêu thụ xăng lậu trong nội địa. Giai đoạn này, hàng loạt “đại gia” là chủ doanh nghiệp xăng dầu tại TPHCM đã đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội liên quan đến đường dây.

Trong số đó, bị cáo Hồ Phước Hậu, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Hương Hà Phương đã mua khoảng 1,8 triệu lít xăng nhập lậu với tổng trị giá hơn 25,6 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí, bị cáo thu lợi gần 3 tỉ đồng.

HĐND tuyên phạt 55 bị cáo tội buôn xăng lậu.

Bị cáo Nguyễn Văn Công, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Phú Sang mua của Võ Thanh Bình 543.000 lít xăng lậu, tổng trị giá khoảng 7,5 tỉ đồng và thu lợi hơn 1 tỉ đồng sau khi trừ chi phí. Bị cáo Nguyễn Quốc Đạt, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tuyết Vân mua cả Bình 483.000 lít xăng, thu lợi bất chính hơn 706 triệu đồng.

Ngoài các bị cáo trên, nhiều giám đốc, chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại TPHCM lần lượt đến Công an tỉnh Đồng Nai (nay là Công an TP Đồng Nai) đầu thú, thừa nhận hành vi tiêu thụ xăng nhập lậu, góp phần làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu đặc biệt lớn này.

Các bị cáo trong vụ án này bị áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Đồng thời, cơ quan công tố ghi nhận cho Hậu và đồng phạm nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, khắc phục hậu quả, đầu thú…