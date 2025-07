Đề nghị truy tố 55 bị can liên quan đến đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng

Ngày 19-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố với 55 bị can về tội buôn lậu.

Các bị can gồm: Đặng Trung Hiếu, Hà Thị Kim Thanh, Trần Phước Kiểng, Hồ Phước Hậu, Nguyễn Văn Công, Phạm Thị Như Sương, Lê Thành Hoa, Trần Cao Cường, Lê Văn Bá, Phạm Việt Hương, Nguyễn Văn Vĩ, Phạm Ngọc Thảo, Lê Đức Anh...

Đây là các bị can bị khởi tố ở giai đoạn 2 của vụ án liên quan đường dây buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam, miền Trung Tây nguyên. Đường dây này do các "ông trùm" gồm Đào Ngọc Viễn (giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phan Thanh Hữu (giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ (quê Hải Phòng) thực hiện.

Các bị can bị truy tố lần này là những người đã lấy xăng từ các "chân rết" mua xăng của Lê Thanh Trung (39 tuổi, trú tại TP Cần Thơ) và Nguyễn Hữu Tứ tại kho Nam Phong (tỉnh Long An cũ) và cảng Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa cũ).

Trong đó, có "chân rết" đã tiêu thụ hàng chục triệu lít xăng lậu cho đường dây này gồm: Vợ chồng Võ Thanh Bình - Nguyễn Thanh Tân (ngụ TP.HCM), Đỗ Văn Ba (55 tuổi, ngụ TP.HCM), vợ chồng Trần Thị Thanh Vân – Lê Thanh Tú. Những bị can này đều bị TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử ở giai đoạn 1.



Ngoài ra, còn nhiều bị can tiêu thị xăng lậu từ cảng Bắc Vân Phong. Sau khi nhận xăng lậu tại vùng biển tự do, khi hai con tàu di chuyển về tới vùng biển Việt Nam thì Hữu chỉ đạo nhân viên đưa tàu về khu vực sông Hậu để đưa xăng vào cảng Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) để tiêu thụ cho các đầu mối khu vực Trung Nam bộ.

Trong giai đoạn 2 này, nhiều bị can bị đề nghị truy tố là các thuyền viên được xác định có dấu hiệu giúp sức vận chuyển xăng lậu trên 4 tàu Western Sea, Facific, Khánh Hoà 1 và Khánh Hoà 3, trong giai đoạn 1.

Ở giai đoạn 1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã đề nghị truy tố đối với 74 bị can về tội buôn lậu và 1 bị can về tội nhận hối lộ.

Sau đó, đến tháng 4-2023, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và tuyên án đối với các bị cáo. Trong đó, bị cáo cầm đầu đường dây buôn lậu Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù, Phan Thanh Hữu bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù về tội “buôn lậu”; Ngô Văn Thụy – Nguyên Đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan bị tuyên phạt 15 năm tù về tội “nhận hối lộ”.