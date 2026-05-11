Sắp xét xử 2 TikToker vụ đăng clip phân biệt vùng miền 11/05/2026 14:44

(PLO)- Hai TikToker Tàng Keng Ông Trùm và Dù Bầu Trời sắp bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Dự kiến ngày 26-5, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 2 bị cáo trong vụ đăng clip xúc phạm người dân miền Nam.

Bị cáo Lê Anh Điệp (31 tuổi, TikToker Tàng Keng Ông Trùm) và bị cáo Đoàn Quốc Việt (23 tuổi, Tiktoker Dù Bầu Trời) bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an TP.HCM bắt tạm giam Lê Anh Điệp. Ảnh: CA

Theo cáo trạng, qua công tác quản lý nhà nước về không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM phát hiện tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" do bị cáo Lê Anh Điệp quản trị, sử dụng đăng tải các video clip có nội dung mang tính kích động, thái độ thù địch, miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam; gây kỳ thị giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo Điệp vào mạng xã hội TikTok thấy một số người trở nên nổi tiếng nhờ đăng các video clip và thấy TikTok không kiểm tra nội dung trước khi đăng tải.

Ngày 8-10-2025, tại một căn nhà ở khu phố Long Khánh 3, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai, bị cáo Lê Anh Điệp sử dụng điện thoại di động tự thực hiện quay 2 video clip có lời thoại thô tục, chia rẽ vùng miền và gây ảnh hưởng xấu đến đến công tác cứu trợ thiên tai...

Sau đó, bị cáo Lê Anh Điệp đã đăng tải lên mạng xã hội TikTok 2 video clip trên nhằm "câu" lượt thích, lượt xem, lượt tương tác và để trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok.

Hai video trên sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều tương tác, lên "xu hướng" và được rất nhiều người dùng TikTok xem được. Từ đó, gây bức xúc trong dư luận, tạo nên làn sóng phẫn nộ, lên án mạnh mẽ, gây mất an ninh trật tự trên không gian mạng.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an TP.HCM đã nhận được nhiều đơn đề nghị xử lý hình sự của cá nhân và tổ chức về việc tố cáo nội dung của 2 video của tài khoản TikTok "Tăng Keng Ông Trùm".

Theo kết quả trưng cầu giám định, hai video clip do bị cáo Điệp đăng tải có nội dung: "...phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc...." theo điểm c khoản 1 Điều 8; "Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác" theo điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018.

Cũng theo cáo trạng, vào giữa tháng 10-2025, bị cáo Đoàn Quốc Việt sau khi xem video clip của bị cáo Điệp trên TikTok cũng tham gia tương tác bình luận, chia sẻ và dùng điện thoại làm 2 video clip cũng có lời thoại thô tục chia rẽ vùng miền Nam - Trung - Bắc.

Theo kết luận giám định 2 video clip trên có nội dung: "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc..." theo điểm c khoản 1 Điều 8; "Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác" theo điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018.