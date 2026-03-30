Truy tố 2 TikToker Tàng Keng Ông Trùm và Dù Bầu Trời vì đăng clip xúc phạm người dân miền Nam 30/03/2026 17:22

(PLO)- Để "câu" lượt thích, lượt xem, lượt tương tác và để trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok, TikToker Tàng Keng Ông Trùm đã quay và đăng tải hai video clip gây chia rẻ vùng miền; phá hoại khối đoàn kết dân tộc...

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Anh Điệp (31 tuổi, TikToker Tàng Keng Ông Trùm) và Đoàn Quốc Việt (23 tuổi, Tiktoker Dù Bầu Trời) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Khoản 2 Điều 331 BLHS.

Theo cáo trạng, qua công tác quản lý nhà nước về không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM (PA05) phát hiện tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" do bị can Lê Anh Điệp quản trị, sử dụng có đăng tải các video clip có nội dung mang tính kích động thái độ thù địch, miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam; gây kỳ thị giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc.

Bị can Lê Anh Điệp - chủ kênh TikTok Tàng Keng Ông Trùm thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA

Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, ngày 20-10-2025, PA05 đã có Phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm đến Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để xác minh, điều tra làm rõ.

Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiến hành xác minh tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm", xác định người sử dụng là Lê Anh Điệp nên triệu tập về trụ sở công an làm việc.

Tại CQĐT, bị can Lê Anh Điệp khai nhận, Điệp vào mạng xã hội TikTok thấy một số người trở nên nổi tiếng nhờ đăng các video clip và thấy TikTok không kiểm tra nội dung trước khi đăng tải.

Cụ thể, vào ngày 8-10-2025, tại một căn nhà ở khu phố Long Khánh 3, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai, bị can Lê Anh Điệp sử dụng điện thoại di động tự thực hiện quay 2 video clip có lời thoại thô tục, chia rẽ vùng miền Nam - Trung - Bắc và gây ảnh hưởng xấu đến đến công tác cứu trợ thiên tai...

Sau đó, bị can Lê Anh Điệp đã đăng tải lên mạng xã hội TikTok 2 video clip trên nhằm để nhằm "câu" lượt thích, lượt xem, lượt tương tác và để trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok.

Hai video trên sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều tương tác và lên "xu hướng" và được rất nhiều người dùng TikTok xem được. Từ đó, gây bức xúc trong dư luận, tạo nên làn sóng phẫn nộ, lên án mạnh mẽ, gây mất an ninh trật tự trên không gian mạng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM đã ghi nhận hàng trăm tài khoản TikTok đăng tải các video clip phản bác, lên án gay gắt hành vi của bị can Lê Anh Điệp.

Quá trình điều tra, xác minh Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã nhận được nhiều đơn đề nghị xử lý hình sự của cá nhân và tổ chức về việc tố cáo nội dung của 2 video của tài khoản TikTok "Tăng Keng Ông Trùm".

Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đã có văn bản về việc đề nghị xử lý phát ngôn của tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" gây ảnh hưởng đến chính sách "Đại đoàn kết dân tộc" và hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong việc kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, khắc phục hậu quả của thiên tai.

3 cá nhân đồng loạt có đơn tố cáo tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" xúc phạm người dân miền Nam, gây mất đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của người sử dụng TikTok.

Theo kết quả trưng cầu giám định, hai video clip do bị can Lê Anh Điệp đăng tải có nội dung: "...phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc...." theo điểm c khoản 1 Điều 8; "Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác" theo điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018.

Bị can Đoàn Quốc Việt - TikToker Dù Bầu Trời thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA

Cũng theo cáo trạng, vào giữa tháng 10-2025, bị can Đoàn Quốc Việt sau khi xem video clip của bị can Điệp trên TikTok cũng tham gia tương tác bình luận, chia sẻ và dùng điện thoại làm 2 video clip cũng có lời thoại thô tục chia rẽ vùng miền Nam - Trung - Bắc.

Các video clip của hai bị can Lê Anh Điệp và Đoàn Quốc Việt đã thu hút lượng người tương tác rất lớn, có nhiều ý kiến trái chiều nhau, gây mất trật tự an ninh mạng tạo điều kiện cho các thế lực xấu kích động gây chia rẽ trong nhân dân kích động, đầy mâu thuẫn lên cao.

Hành vi của hai bị can Lê Anh Điệp và Đoàn Quốc Việt đã gây ảnh hưởng xấu đến chính sách "Đại đoàn kết dân tộc" và hoạt động thiện nguyện, khắc phục hậu quả của thiên tai, ảnh hưởng đến trật tự an ninh mạng... Do đó, cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục các bị can và phòng ngừa chung trong xã hội.