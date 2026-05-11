Lý do người phụ nữ hành hung hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội 11/05/2026 19:54

(PLO)- Bức xúc vì cho rằng hàng xóm đăng tải nội dung con trai mình có biểu hiện sàm sỡ, dâm ô, “biến thái”, bị cáo đã đánh hàng xóm ngay tại hành lang chung cư.

Ngày 19-5 tới, TAND Khu vực 4 - TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (ở phường Từ Liêm, Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh tấn công hàng xóm. Ảnh cắt từ clip

Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị H (ở phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đăng tải lên hội nhóm của cư dân chung cư với nội dung con trai bị cáo Vân Anh có biểu hiện sàm sỡ, dâm ô và gọi cháu là “biến thái”.

Do đó, bị cáo Vân Anh bức xúc và khoảng 19h ngày 9-1-2026, bị cáo kể lại cho em họ của chồng là anh Nguyễn Duy T (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Khoảng 20h cùng ngày, khi chị H vừa đi làm về đến trước cửa căn hộ thì anh T đi từ căn hộ của Vân Anh ra (sát căn hộ của chị H) và hỏi chị H lý do tại sao lại đăng nội dung cháu bé lên mạng xã hội như vậy vì cháu không làm như thế.

Lúc này, Vân Anh từ trong nhà đi ra và mắng chị H, đồng thời lao về phía chị H, dùng tay trái túm tóc, còn tay phải đánh nhiều cái vào phía vùng đầu của chị H, Vân Anh vừa đánh vừa chửi chị H.

Anh T đến can ngăn, đẩy Vân Anh ra, giữ tay Vân Anh đang túm tóc của chị H. Cháu L là con của bị cáo cũng từ trong nhà chạy ra để can ngăn Vân Anh nhưng không được.

Sau đó, có thành viên Ban Quản trị tòa nhà đi lên thì bị cáo Vân Anh dừng lại không đánh nữa nhưng 2 bên tiếp tục lời qua tiếng lại, Vân Anh và chồng có chửi chị H vài câu.

Do bị đánh đau nên ngày 9-1-2026, chị H đã có đơn trình báo Công an phường Từ Liêm và đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Hồng Ngọc điều trị.

Đồng thời, chị H đăng tải clip trên lên các trang mạng xã hội khiến một bộ phận người dân rất bức xúc.

Ngày 10-1-2026, CQĐT đã ra Quyết định trưng cầu giám định thương tích, kết quả chị H không có tỷ lệ tổn thương cơ thể.

Cùng ngày, Nguyễn Thị Vân Anh đến Công an phường Từ Liêm đầu thú.

Tại CQĐT, Nguyễn Thị Vân Anh khai nhận hành vi, thừa nhận sai lầm. Bị cáo muốn xin lỗi và xin khắc phục hậu quả cho chị H. Bị cáo cung cấp cho cơ quan công an Giấy xác nhận tình trạng bệnh tật của cháu Đ (con của bị cáo) do Bệnh viện Nhi Trung ương cấp, thể hiện cháu Đ bị bệnh rối loạn tự kỷ.

Chị H trình báo nội dung như cáo trạng và đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của những người khác xem có đồng phạm với Nguyễn Thị Vân Anh hay không. Về trách nhiệm dân sự, chị H sẽ đề nghị tại Tòa án khi vụ án được đưa ra xét xử.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định những người khác không có hành vi giúp sức hay cổ vũ để Vân Anh đánh chị H. Do đó, CQĐT điều tra không đề cập xử lý.