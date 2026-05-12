Hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang 12/05/2026 10:52

(PLO)- Một số bị cáo, bị hại có đơn xin hoãn phiên tòa nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa...

Ngày 12-5, Tòa án Quân sự Trung ương hoãn phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) cùng một số bị cáo là cựu lãnh đạo hai đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, liên quan sai phạm tại Dự án Sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Lý do phiên tòa bị hoãn bởi có một số bị cáo, bị hại có đơn xin hoãn phiên tòa.

Một số bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: PLO

Trong vụ án này, có 5 bị cáo kháng cáo gồm: bị cáo Nguyễn Duy Cường (cựu hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân); Hoàng Viết Quang (cựu phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng); Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”, cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn); Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, cựu tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) và Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Đầu tư Nam Á).

Hơn 400 bị hại có đơn kháng cáo. Trong đơn kháng cáo, các bị hại đều cho rằng, họ không phải bị hại mà là khách hàng.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình thực hiện Dự án Sân bay Nha Trang, các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa làm trái trình tự thủ tục, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng “Tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất” với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỉ đồng.

Bản án sơ thẩm xử phạt các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) 4 năm tù, tổng hợp với mức án 22 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Thắng chấp hành hình phạt chung là 26 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cùng tội danh này, bị cáo Lê Đức Vinh (cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) bị xử phạt 3 năm 6 tháng tù, tổng hợp với mức án 13 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Vinh chấp hành hình phạt chung là 17 năm tù.

Bị cáo Hoàng Viết Quang (cựu phó cục trưởng Cục Tác chiến) bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Duy Cường (cựu hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù.

Cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thị Hằng (phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) bị xử phạt 7 năm 6 tháng tù; Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Đầu tư Nam Á) 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Hậu bị tuyên phạt 11 năm tù, buộc bồi thường hơn 7.000 tỉ đồng cho các khách hàng...

Ngoài việc tuyên phạt trách nhiệm hình sự và dân sự với các bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm còn kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho phép dự án tiếp tục được triển khai, nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tránh lãng phí, đảm bảo lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.