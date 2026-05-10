Luật sư Dương Đình Nam được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng 10/05/2026 12:14

(PLO)- Luật sư Dương Đình Nam được bầu làm chủ nhiệm đoàn và 8 Luật sư khác được bầu làm Phó Chủ nhiệm.

Sáng 10-5, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng tổ chức đại hội Đoàn luật sư tỉnh, nhiệm kỳ 2026- 2031.

Luật sư Dương Đình Nam đã được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn với sự nhất trí cao của các đại biểu tham dự.

Luật sư Dương Đình Nam được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Tại đại hội, 8 Luật sư (LS) cũng được bầu làm Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh gồm: LS Lê Công Bằng; LS Trần Văn Duẩn; LS Nguyễn Thị Hạnh; LS Lương Minh Khang; LS Phạm Thị Hà Lương; LS Vũ Thành Nam; LS Thái Quang Thượng Nguyên và LS Đỗ Minh Trúc.

LS Trần Văn Ninh đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng khen thưởng kỷ luật.

Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) đánh giá đại hội lần thứ nhất của Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng đánh dấu một cột mốc lịch sử khi hợp nhất sức mạnh của ba đoàn luật sư Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, bà Hoa đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ cốt lõi: Thứ nhất là kiên định bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp.

Thứ hai, là nâng cao chất lượng chuyên môn gắn với đồng hành phát triển kinh tế. Thứ ba là siết chặt kỷ luật kỷ cương hành nghề, tăng cường vai trò tự quản, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của các thành viên, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Và tiếp đến là Đoàn LS tỉnh cũng cần quan tâm và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư thành viên.

Phó Cục trưởng cũng nhấn mạnh, Lâm Đồng là một trong 10 địa phương thí điểm chế định LS công. Do vậy Đoàn LS cũng cần sẵn sàng chia sẻ kỹ năng tranh tụng, kinh nghiệm cho LS công để đạt hiệu quả cao nhất giúp địa phương phát triển bền vững.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng mỗi LS phải thực sự là người phụng sự công lý, thượng tôn pháp luật, hành nghề với tinh thần trách nhiệm. Các LS thành viên trong đoàn còn làm cầu nối kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch và an toàn pháp lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Ngọc Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: HỮU ĐĂNG



"Đoàn LS tỉnh cần tích cực tham gia trợ giúp pháp lý và phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, phản biện các văn bản pháp luật của chính quyền địa phương. Đặc biệt, vai trò này cực kỳ thiết yếu đối với khu vực vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số , những nơi có trình độ nhận thức pháp luật còn hạn chế.

Khi tỉnh triển khai các công trình trọng điểm (thủy lợi, đường cao tốc), việc LS hỗ trợ pháp lý tốt, giúp người dân hiểu rõ các chính sách bồi thường, giải tỏa sẽ giúp dự án được triển khai thuận lợi"- Phó Chủ tịch tỉnh chia sẻ.

Dịp này nhiều LS và tổ chức hành nghề LS nhận được bằng khen của Liên đoàn LS và Đoàn LS tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Thay mặt cho ban chủ nhiệm, LS Dương Đình Nam cảm ơn và tiếp thu toàn bộ các ý kiến góp ý, chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp, Liên đoàn LS và sẽ khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành chương trình hành động thiết thực.

Cụ thể, Đoàn sẽ tập trung củng cố khối đoàn kết nội bộ, nỗ lực bồi dưỡng đội ngũ LS vững vàng về nghiệp vụ, kiên định về bản lĩnh chính trị và chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp. Ban Chủ nhiệm cũng chủ trương thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan tiến hành tố tụng và các ban ngành địa phương nhằm đóng góp thực chất vào công tác thực thi công lý, giữ vững an ninh trật tự và thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển bền vững.

"Tổ chức xã hội nghề nghiệp của LS chỉ có thể phát triển vững mạnh, đúng hướng khi bám sát vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý của cơ quan nhà nước và sự chỉ đạo chuyên môn của Liên đoàn LS Việt Nam"- LS Nam khẳng định.