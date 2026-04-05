Ông Lê Quang Y được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai 05/04/2026 12:36

Trong hai ngày 4 và 5-4, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai lần thứ I nhiệm kỳ 2025- 2030.

Đại biểu được triệu tập cho Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai là 205 Đại biểu, đại diện cho gần 650 Luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.

Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VŨ HỘI

Đại hội đã giới thiệu 13 luật sư ứng cử vào Ban Chủ nhiệm Đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 và sau đó bầu 11 luật sư vào Ban Chủ nhiệm.

Thạc sĩ - Luật sư Lê Quang Y, Phó Chủ nhiệm phụ trách Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng bầu 9 luật sư vào Hội đồng khen thưởng và kỷ luật, bầu 16 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc (trong đó có 4 đại biểu dự khuyết).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư Pháp, cho biết Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tốt chức năng quản lý hội viên, tổ chức hành nghề; phát triển vượt bậc về số lượng luật sư với 620 luật sư, hơn 200 người tập sự và 187 tổ chức hành nghề, hiện đứng thứ 3 trong cả nước về số lượng.

Bà Hoa cũng đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ mới phải tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, vì đây là "cái gốc" của người luật sư; xây dựng tầm nhìn xứng tầm với "Luật sư của Thành phố trực thuộc Trung ương".

Đại diện Bộ Tư pháp cũng yêu cầu Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai siết chặt kỷ cương, đề cao đạo đức nghề nghiệp, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và tham gia kiến tạo chính sách; đẩy mạnh trách nhiệm xã hội và trợ giúp pháp lý.

"Một thông tin quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với Đại hội là Đồng Nai đã được Bộ Chính trị tin tưởng lựa chọn là 1 trong 10 địa phương thí điểm mô hình Luật sư công. Đây là một chủ trương lớn trong lộ trình cải cách tư pháp, nhằm tăng cường sự hiện diện của pháp luật và bảo vệ quyền lợi cho các cơ quan nhà nước", bà Đặng Kim Hoa nói thêm.

Thạc sĩ - Luật sư Lê Quang Y, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, cho biết sẽ cùng Đoàn đảm bảo thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Tăng cường công tác giáo dục về tư tưởng chính trị, bồi dưỡng và xây dựng bản lĩnh chính trị nghề nghiệp cho giới luật sư.

"Đoàn sẽ tích cực thực hiện công tác đóng góp xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật, đảm bảo pháp chế, công lý, công bằng xã hội, xây dựng đội ngũ luật sư có thể đóng góp, hỗ trợ về mặt pháp lý cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác điều hành, quản lý xã hội, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương", tân Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai Lê Quang Y nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VŨ HỘI.

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai cũng cho biết Đoàn sẽ chú trọng công tác hỗ trợ và bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư, tiếp tục hợp tác với Học viện Tư pháp (Bộ Tư pháp) mở các lớp đào tạo nghề luật sư tại Đồng Nai, phối hợp với các trường đại học, các Viện nghiên cứu, nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ.

Ngoài ra, Đoàn sẽ tiếp tục vận động thực hiện công tác thiện nguyện xã hội để nâng cao vai trò, vị trí xã hội nghề nghiệp của luật sư, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong hành nghề luật sư và trách nhiệm với cộng đồng xã hội...