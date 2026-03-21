Cần phân định rõ chức năng của UBND cấp xã trong kiểm tra hành chính luật sư 21/03/2026 18:17

(PLO)- Một số ý kiến cho rằng nếu giao UBND cấp xã quản lý luật sư thì rất khó thực hiện, có nguy cơ xung đột lợi ích.

Ngày 21-3, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Chính sách của Luật Luật sư sửa đổi.

Đến dự Hội nghị có đại diện Liên đoàn luật sư Việt Nam, đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, đại diện nhiều trường Đại học đào tạo ngành luật tại TP.HCM, Đồng Nai, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai, các nhà nghiên cứu Luật và gần 100 luật sư trong tỉnh Đồng Nai.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VŨ HỘI

Tại Hội nghị, hai nội dung mà các đại biểu tập trung góp ý là việc tổ chức kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư và giao UBND cấp xã thực hiện kiểm tra hành chính về tổ chức hoạt động của luật sư.

Tiến sĩ Luật, giảng viên Luật có phải thi luật sư?

Tại hội nghị, TS Đinh Thị Chiến - Phụ trách Trung tâm Tư vấn pháp luật và Phục vụ cộng đồng Trường Đại học Luật TP.HCM, đặt vấn đề: "Một số tiến sĩ, giảng viên đào tạo luật sư nếu như theo quy định hiện hành thì có thể làm luật sư mà không cần qua lớp đào tạo. Tuy nhiên, theo quy định của dự thảo Luật Luật sư thì những người này phải qua lớp đào tạo luật sư. Nghe qua thấy có vẻ khập khiễng nhưng cũng có nhiều người là Tiến sĩ, giảng viên Luật chỉ thực hiện việc nghiên cứu, không làm thực tiễn thì khi ra làm luật sư, họ có hành nghề được không?".

Tiến sĩ Đinh Thị Chiến - Phụ trách Trung tâm Tư vấn pháp luật và Phục vụ cộng đồng Trường Đại học Luật TP.HCM nêu ý kiến. Ảnh: VŨ HỘI

Quan điểm của Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Bùi Xuân Thống cho rằng kỹ năng của Tiến sĩ Luật, thẩm phán, điều tra viên, kiểm sát viên so với kỹ năng của luật sư trong tranh tụng tại phiên toà là hoàn toàn khác nhau.

"Vì vậy, trong sân chơi công bằng này, những người làm luật sư phải tham gia lớp đào tạo và qua kỳ thi luật sư" - ông Thống nói.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Bùi Xuân Thống góp ý kiến trong hội nghị. Ảnh: VŨ HỘI.

Phân định rõ chức năng UBND cấp xã kiểm tra luật sư

Hầu hết các đại biểu có ý kiến tại hội nghị cho rằng nội dung dự giao UBND cấp xã thực hiện việc kiểm tra hành chính tổ chức hoạt động của luật sư sẽ tạo ra “hành chính hoá” và hạ thấp vị trí luật sư nếu không phân quyền rõ ràng.

Luật sư tham gia ý kiến để góp ý đối với dự án Luật Luật sư sửa đổi. Ảnh: VŨ HỘI

Luật sư Nguyễn Đình Hải – đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, cho biết trong dự thảo Luật Luật sư, tại Điều 83 về quản lý nhà nước, đề xuất giao UBND cấp xã kiểm tra hoạt động luật sư cần được cân nhắc vì sẽ có nguy cơ xung đột lợi ích, trong khi đó cán bộ cấp xã phường đang bị quá tải công việc. Ngoài ra cán bộ xã thiếu chuyên môn trong lĩnh vực này.

Luật sư Nguyễn Đình Hải - đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai nêu quan điểm. Ảnh: VŨ HỘI

Một số đại biểu cũng cho rằng luật sư hành nghề độc lập, không phải cơ quan nhà nước nên cơ quan nhà nước chỉ dừng lại việc quản lý để không ảnh hướng đến hoạt động độc lập của luật sư. Vì vậy giao cho UBND cấp xã quản lý thì thực sự chỉ mang tính hình thức, rất khó thực hiện được.

Tuy nhiên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Bùi Xuân Thống cho rằng cần có vai trò quản lý của nhà nước ít nhất 3 trụ cột. Trong đó có trụ cột của Đảng để định hướng về chính trị, trụ cột của nhà nước để quản lý việc tuân thủ theo quy định pháp luật và sự giám sát của các tổ chức khác trong quá trình hoạt động của luật sư.

Ông Bùi Xuân Thống cũng nêu rõ việc quản lý nhà nước cần phân định rõ, không phải là giao UBND cấp xã là xuống kiểm tra văn phòng luật sư mà phải tách biệt ra hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động xã hội nghề nghiệp. Vai trò của UBND xã chỉ kiểm tra hoạt động của tổ chức nghề nghiệp theo pháp luật, còn hoạt động nghề nghiệp chuyên môn thì nhà nước không can thiệp vào.