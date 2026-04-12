Luật sư Huỳnh Phương Nam làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội 12/04/2026 20:30

(PLO)- Với 6.200 luật sư, Đoàn Luật sư TP Hà Nội thực hiện được 112.300 dịch vụ pháp lý như tham gia tố tụng, tham gia bào chữa trong các vụ án hình sự, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí.

Trong các ngày 11 và 12-4-2026, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại đại hội, luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã báo cáo về tổ chức, hoạt động nhiệm kỳ 2021- 2026 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Ban Chủ nhiệm khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031). Ảnh: CTV

Từ hơn 4.300 luật sư đầu nhiệm kỳ, đến nay con số tăng lên trên 6.200 luật sư, cho thấy sức hút và vai trò ngày càng lớn của nghề luật sư trong xã hội. Sự gia tăng không chỉ nằm ở số lượng mà còn thể hiện ở trình độ chuyên môn, với nhiều luật sư được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm và khả năng hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Với số lượng luật sư đứng thứ 2 cả nước, Đoàn Luật sư TP Hà Nội thực hiện được 112.300 dịch vụ pháp lý như: Tham gia tố tụng, tham gia bào chữa trong các vụ án hình sự, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí. 5 năm qua, các luật sư đã tham gia, đóng góp ý kiến đối với 115 dự thảo Luật.

Đoàn đã tổ chức 355 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân và học sinh trên địa bàn với 300.000 người được thụ hưởng. Đoàn là đơn vị tiên phong về chuyển đổi số, dẫn đầu công tác này trong 34 đoàn luật sư trong cả nước.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Luật sư TP Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư; tích cực tham gia xây dựng thể chế và tư vấn chính sách…

Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhiệm kỳ XI gồm 9 thành viên; luật sư Huỳnh Phương Nam được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.