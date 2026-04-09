Tòa kiến nghị xem xét trách nhiệm hình sự chủ nhà trọ trong vụ cháy làm chết 15 người 09/04/2026 17:40

(PLO)- HĐXX cho rằng việc miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Kim Quyết (chủ nhà trọ cháy) là chưa đúng với hậu quả vụ án; đồng thời kiến nghị tiếp tục xem xét trách nhiệm hình sự, xử lý theo quy định pháp luật.

Chiều 9-4, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 2 cựu cán bộ công an phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an quận Cầu Giấy (cũ) gồm bị cáo Đỗ Tuấn Anh (cựu phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH) và Lê Quang Hưng (cựu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn Anh và Hưng lần lượt mức án 3 năm tù và 3 năm 6 tháng tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài hình phạt đối với 2 bị cáo, HĐXX cho rằng việc miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Kim Quyết (chủ nhà trọ) là chưa đúng với hậu quả vụ án. HĐXX kiến nghị tiếp tục xem xét trách nhiệm hình sự đối với chủ nhà trọ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Hưng gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân vụ cháy. Bị cáo nói trong năng lực của mình, bị cáo đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng do thời gian nhận địa bàn ngắn, có những yếu tố khó khăn nên bị cáo mong HĐXX xem xét các yếu tố khách quan, cho bị cáo mức án thấp nhất có thể.

Bị cáo Tuấn Anh gửi lời xin lỗi và cám ơn đến các gia đình bị hại. Bị cáo trình bày về hoàn cảnh gia đình còn bố mẹ già, con nhỏ. Suốt 21 năm công tác, bị cáo đã nỗ lực hết mình thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao cho. Bây giờ hậu quả xảy ra không ai mong muốn, bị cáo mong HĐXX xem xét khách quan, bao dung để các bị cáo có được mức hình phạt thấp nhất, được sớm trở về với gia đình.

Trước đó, đại diện gia đình nạn nhân trong vụ cháy cho rằng việc xử phạt tù đối với hai cựu cán bộ công an cũng không thể khiến con ông sống lại, nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ tối đa trách nhiệm hình sự để họ sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.

Một người đàn ông là bố của nạn nhân trình bày với tòa rằng con trai ông chỉ còn 1 ngày nữa ra trường thì xảy ra vụ cháy. Ông nói rằng vì chủ nhà trọ cũng mất 3 người nên ông thông cảm không kiện nhưng “ông Quyết cần phải trả lời cho thỏa đáng”.

“Nhà có đất rộng nhưng con tôi có ở với tôi đâu. Đó là con trai duy nhất của tôi” - người đàn ông khóc nghẹn tại tòa.

Một người cha mất con khác cho rằng bồi thường bao nhiêu cũng không đủ cho nỗi mất mát của gia đình. Ông chỉ đề nghị tòa xử đúng theo quy định của pháp luật.

Vợ của một nạn nhân khác cũng đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo theo đúng quy định, không yêu cầu gì thêm.

Đại diện cho một nạn nhân đề nghị tòa làm rõ vấn đề khu nhà số 01 được sử dụng 16 năm mà chưa biết thuộc cấp quản lý nào, tại sao không được đưa vào danh sách quản lý về phòng cháy chữa cháy.