Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ 6 cựu cán bộ ở Hà Nội nhận hối lộ 09/04/2026 15:26

(PLO)- 6 bị cáo là cựu cán bộ đã lợi dụng vị trí công tác, nhận hối lộ của nhiều hộ dân để không xử lý việc xây dựng công trình trái phép hoặc không phép trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (nay là phường Thanh Trì).

Ngày 9-4, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Thanh Tùng - cựu chủ tịch UBND phường Thanh Trì và cựu cấp phó Nguyễn Vũ Diêm; Bùi Thanh Nhã - cựu đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ) và 3 người khác cùng về tội nhận hối lộ.

6 bị cáo trong vụ án bị cáo buộc nhận hối lộ để bỏ qua sai phạm về xây dựng.

Tuy nhiên, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ hành vi của các chủ công trình, xem xét xem những người này có dấu hiệu đưa hối lộ hay không; yêu cầu làm rõ hành vi của Phó Giám đốc Công ty Hoàng Hà xem có dấu hiệu của tội Môi giới hối lộ.

HĐXX cũng yêu cầu làm rõ số tiền quy kết các bị cáo nhận hối lộ và số tiền mà bị cáo Quân đã chuyển cho các bị cáo và số tiền còn lại.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Cáo buộc cho rằng, từ tháng 8-2024 đến 3-2025, 6 bị cáo là cựu cán bộ đã lợi dụng vị trí công tác, nhận hối lộ của nhiều hộ dân để không xử lý việc xây dựng công trình trái phép hoặc không phép trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (nay là phường Thanh Trì).

Tổng số tiền nhận hối lộ 920 triệu đồng, được phân bổ: bị cáo Tùng 25-30%; Diêm 15-20%; Nhã 20%...

Trong số các hộ dân đã đưa tiền cho cán bộ có bà C, chủ căn nhà 3 tầng 1 tum ở phố Thanh Đàm. Tháng 8-2024, bà C đã đến trụ sở phường Thanh Trì gặp Chủ tịch UBND phường Đặng Thanh Tùng và Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Vũ Diêm để xin xây lên 5 tầng.

Bà C được bị cáo Diêm báo giá 100 triệu đồng và chuyển cho bị cáo Diêm tại phòng làm việc số tiền này. Sau đó vài ngày, bà C lại biếu thêm 20 triệu đồng.

Tháng 12-2024, sau khi kiểm tra, căn nhà của bà C cùng 2 hộ liền kề vẫn bị phường xác định vi phạm trật tự xây dựng, yêu cầu dừng thi công. Bà C rủ thêm 2 hàng xóm lên phường biếu thêm cho bị cáo Diêm và đưa tiền mặt 100 triệu đồng.

Tháng 1-2025, bà C tiếp tục tìm tận nhà ông Nhã, khi đó là đội trưởng quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ), để đưa 100 triệu đồng.

Ngoài ra, 5 vụ việc nhận hối lộ khác, tổng số tiền 600 triệu đồng. Người đưa tiền đều là các hộ dân trên địa bàn phường Thanh Trì, có nhu cầu cải tạo sửa chữa mà không cần giấy phép, làm đua ban công, làm tum kỹ thuật thang bộ, thang máy.

Các hộ dân chủ động đến gặp Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm hoặc Trần Văn Quân - cựu chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ), để được "tháo gỡ", hoặc đã xây xong, bị phát hiện vi phạm rồi đến xin.

Với những người có hành vi đưa hối lộ, Cơ quan điều tra không xử lý do họ đã chủ động khai báo, có đơn tố giác tội phạm.