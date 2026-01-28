Cựu giám đốc BHXH nói nhận hối lộ hàng quý là "ứng xử bình thường" 28/01/2026 12:29

(PLO)- Cựu giám đốc BHXH Bắc Giang khai những lần đầu đã từ chối nhận tiền nhưng sau này cầm cho anh em vui và nghĩ đó là "ứng xử bình thường trong công tác"...

Ngày 28-1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm; bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LanQ và các bị cáo khác trong vụ án liên quan trục lợi bảo hiểm xã hội.

Vụ án có 23 bị cáo, bị xét xử về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, bị cáo Phạm Văn Cách, Lê Văn Tình (cựu Phó Giám đốc Công ty Sơn Lâm), Nguyễn Mạnh Quyền, bị xét xử về 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Bị cáo Thân Đức Lại, cựu Giám đốc BHXH Bắc Giang (cũ) bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Thân Đức Lại tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo buộc, để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã có hành vi chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thúy Kim nhiều lần đưa hối lộ cho bị cáo Thân Đức Lại, tổng số tiền 700 triệu đồng.

Trả lời HĐXX, bị cáo Quyền khai việc chi tiền hối lộ cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội là để "cám ơn anh Lại đã tạo điều kiện thanh toán, tạm ứng cho đơn vị nhanh, đúng hẹn".

Bị cáo Quyền không nhớ số lần đưa tiền nhưng thừa nhận chỉ đạo bà Kim trực tiếp mang tiền đưa cho ông Thân Đức Lại. Chỉ có một lần ông cùng cấp dưới đến chúc Tết và đưa quà cho ông Lại.

Sau khi đưa tiền, Công ty LanQ đều được BHXH Bắc Giang thanh toán đúng hẹn.

"Không những đúng hẹn mà Công ty còn được BHXH Bắc Giang thanh toán khi chưa đủ hồ sơ, có đúng không"- chủ tọa chất vấn. Ông Quyền trả lời rằng "bị cáo không nắm được".

Bị cáo Nguyễn Thúy Kim khai được bị cáo Quyền chỉ đạo mang tiền đến phòng làm việc đưa Giám đốc BHXH Bắc Giang. Thời gian đưa tiền thường vào đầu quý, khoảng ngày 5, ngày 6 của các tháng 1, 4, 7, 10.

Bà Kim khai cầm phong bì vào phòng làm việc để lên bàn rồi chỉ nói Công ty gửi quà rồi đi về. Bà phân trần khi đó không biết là tiền gì mà chỉ mang đưa cho ông Lại "theo lời dặn của cấp trên".

Tại phiên tòa, bị cáo Thân Đức Lại khai rằng việc nhận tiền chỉ nhằm “hỗ trợ doanh nghiệp trước khó khăn”. Năm 2016, Quyền đến phòng làm việc trình bày Công ty gặp khó khăn không đủ tiền thanh toán cho bác sĩ, mua thuốc, trong khi BHXH thanh toán rất chặt và giữ lại nhiều tiền. Quyền đề nghị được Giám đốc Lại tạo điều kiện.

"Tôi không hứa hẹn mà chỉ bảo cứ làm cho đúng thủ tục, còn giúp trong điều kiện nào có thể được thì tôi sẽ giúp"- ông Lại khai. Tuy nhiên, ông Lại thừa nhận sau đó được kế toán của Công ty LanQ đến phòng làm việc đưa tiền.

Ông Lại khẳng định những lần đầu đã từ chối nhận tiền. Ban đầu bà Kim chỉ đưa 5, 7 triệu thì ông Lại bắt mang về nhưng "họ nói đây chỉ là quà thôi, tôi cầm cho anh em vui".

Bị cáo Lại nói rằng khi nhận tiền chỉ nghĩ là "ứng xử bình thường trong công tác" và thừa nhận đó là nhận thức sai lầm. Đến khi bị khởi tố, làm việc với Cơ quan điều tra thì ông xin nhận tội ngay và tự kê khai. “Mỗi lần kế toán Kim đến phòng làm việc mang theo phong bì là vứt vào tập tài liệu của tôi".

Sau khi nhận lời giữ đỡ “trong khuôn khổ cho phép”, ông Lại đã phân tích khó khăn của doanh nghiệp với cấp dưới, đồng thời quán triệt tinh thần phải làm chặt chẽ, chuẩn của thủ tục, nhưng cần khẩn trương. Ông Lại cũng đã chỉ đạo việc linh động cắt giảm thời gian chờ đợi thanh toán cho doanh nghiệp.

"Bị cáo có biết cấp dưới thực hiện thanh toán cho LanQ nhiều lần khi chưa đủ điều kiện, thiếu tài liệu?"-chủ tọa phiên tòa hỏi.

Bị cáo Lại thừa nhận trách nhiệm của bản thân nhưng cho rằng "không thể biết hết" và đã yên tâm vào cấp dưới, nghĩ rằng việc thanh toán mới chỉ là tạm ứng, từ đó dẫn tới sai sót, lấn sâu vào sai phạm.