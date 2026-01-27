Lời khai về việc chi hoa hồng của cựu Chủ tịch Công ty Dược Sơn Lâm 27/01/2026 18:56

(PLO)- Bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch Công ty Dược Sơn Lâm khai sau khi trúng thầu, xuống đến bệnh viện, muốn được thuận lợi cho công việc, ít bị trả lại thuốc thì phải chi...

Chiều 27-1, TAND Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LanQ cùng các bị cáo khác trong vụ án liên quan bảo hiểm y tế.

Vụ án có 23 bị cáo, bị xét xử về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, bị cáo Phạm Văn Cách, Lê Văn Tình (cựu Phó Giám đốc Công ty Sơn Lâm), Nguyễn Mạnh Quyền, bị xét xử về 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Bị cáo Phạm Văn Cách tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo. Ở hành vi đưa hối lộ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền thừa nhận có việc đưa 700 triệu đồng cảm ơn cho bị cáo Thân Đức Lại, cựu Giám đốc BHXH Bắc Giang vì đã tạo điều kiện thanh toán đúng hẹn.

Trước đó, ông Quyền đã khai rằng trước đây chỉ được tạm ứng 80%, chưa bao giờ được quyết toán 100% và “không biết lý do vì sao”.

Còn bị cáo Phạm Văn Cách thừa nhận đã đưa hối lộ cho nhiều người với số tiền hơn 70 tỉ đồng. Theo lời khai của bị cáo, Công ty Sơn Lâm bán các loại dược liệu trên toàn quốc.

Quá trình hoạt động, Công ty Sơn Lâm trúng thầu cung cấp thuốc thông qua Sở Y tế và sau đó ký hợp đồng với các bệnh viện, trung tâm y tế cụ thể. Các hợp đồng này có thể thực hiện hết, hoặc chỉ đạt 80%, 50%, tùy vào nhu cầu thực tế.

Trả lời câu hỏi về lý do phải chi hoa hồng, bị cáo Cách khai Công ty Sơn Lâm đã trúng thầu với Sở Y tế nhưng xuống đến bệnh viện, muốn được thuận lợi cho công việc, ít bị trả lại thuốc thì phải chi. “Đó cũng là để họ có thêm kinh phí chi cho việc chung”- ông Cách nói.

Tùy từng đơn vị, việc thỏa thuận hoa hồng được thực hiện với giám đốc hoặc trưởng khoa, nhìn chung, họ là những người có thẩm quyền trong việc thanh quyết toán, do đó, khi họ đưa ra yêu cầu bị cáo Cách đồng ý.

Việc chi hoa hồng dựa trên tình hình thị trường, nếu giá thuốc cao, lợi nhuận nhiều thì chi nhiều, giá xuống thì ít hơn. Số tiền chi hoa hồng là do các cơ sở y tế đưa ra, nếu thấy có lợi nhuận, bị cáo Cách sẽ đồng ý.

“Sau khi họ nhận hoa hồng rồi chi tiêu vào việc gì bị cáo không biết”- ông Cách khai.

Ngoài ra, bị cáo Cách còn giao cho bị cáo Tình (Phó Giám đốc Công ty Sơn Lâm) đi thỏa thuận hoa hồng với các cơ sở y tế.

Bị cáo Lê Văn Tình khai sau khi trúng thầu, khi vào bệnh viện để ký hợp đồng thì các lãnh đạo bệnh viện có đề xuất chi phí hoa hồng. Bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, không có quyền quyết định.

“Bị cáo về báo cáo anh Cách, anh Cách đồng ý chi, chi bao nhiêu, cụ thể ra sao thì theo yêu cầu của bệnh viện, kế toán triển khai, bị cáo không nắm rõ”- ông Tình khai.

Đối với việc bị cáo buộc đưa hối lộ 9,4 tỉ đồng, ông Tình nói rằng ban đầu không nhận thức được đây là tiền đưa hối lộ, chỉ nghĩ là trích phần trăm. Sau khi làm việc với CQĐT, bị cáo đã nhận thấy sai phạm và thành khẩn nhận tội.