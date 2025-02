Luật sư Lê Tuấn Khanh giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Cần Thơ 22/02/2025 17:49

Ngày 22-2, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029.

Luật sư bỏ phiếu bầu Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Trong ngày làm việc đầu tiên, đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua nội quy, quy chế làm việc; báo cáo dự thảo nội quy Đoàn Luật sư, báo cáo kiểm điểm Ban chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật; báo cáo tài chính; thông qua danh sách nhân sự ứng cử và tiến hành bầu cử Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật…

Theo đó, đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Cần Thơ mới với 6 thành viên, gồm các luật sư Nguyễn Kỳ Việt Chương, Nguyễn Thị Hoàng, Lê Tuấn Khanh, Trần Văn Sĩ, Võ Hoàng Tâm và Nguyễn Thái Thanh. Sau đó, đại hội đã bầu luật sư Lê Tuấn Khanh giữ chức danh Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Cần Thơ.

Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật có 7 thành viên gồm các luật sư Huỳnh Phước Cường, Phan Văn Chanh Ly, Huỳnh Văn Phục, Trần Lâm Sơn, Trần Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Trường Thọ, Trần Minh Trị. Theo đó, luật sư Trần Minh Trị được cử làm Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật.

Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ 2018-2023 tuyên bố hết nhiệm kỳ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo, trong 5 năm qua, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ đã có những bước phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. Cuối năm 2019 Đoàn Luật sư TP Cần Thơ có 270 luật sư, đến ngày 20-9-2024 là 362 luật sư, tăng 92 luật sư thành viên, đứng thứ 4 so với cả nước (sau Đoàn Luật sư TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai).

Các luật sư thành viên Đoàn Luật sư TP Cần Thơ cung cấp nhiều dịch vụ pháp lý hơn, hoạt động phong phú, đa dạng hơn về lĩnh vực hành nghề và tham gia hoạt động trên nhiều địa bàn trong cả nước, trong đó có nhiều vụ án có quy mô lớn và thu hút sự quan tâm của nhân dân trên cả nước.

Đội ngũ các luật sư trẻ, luật sư tham gia trong lĩnh vực tư vấn đầu tư ngày càng chuyên nghiệp và phát huy hiệu quả cao hơn, từng bước khẳng định uy tín nghề nghiệp và góp phần phát triển Đoàn Luật sư TP Cần Thơ.

Về hoạt động hành nghề, theo báo cáo của các tổ chức hành nghề luật sư, đã nhận thực hiện tổng cộng 13.643 vụ việc, tăng 51.7% so với nhiệm kỳ trước (6.249 vụ). Tổng số doanh thu là hơn 104 tỉ đồng, tăng hơn 72 tỉ đồng (so với nhiệm kỳ trước là hơn 32 tỉ đồng, tăng 69%). Các tổ chức hành nghề thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước hơn 13 tỉ đồng (so với nhiệm kỳ trước là hơn 2,9 tỉ đồng). Số luật sư tham gia tư vấn pháp lý miễn phí và làm công tác từ thiện nhiều hơn…

Nhiệm kỳ vừa qua, các tổ chức hành nghề luật sư vẫn còn xảy ra một số trường hợp vi phạm. Thực tế chỉ có khoảng 30% - 40% luật sư (trong tổng số 362 luật sư) hoạt động chuyên nghiệp toàn thời gian hành nghề, còn lại một số luật sư làm việc tại các tổ chức kinh tế khác hoặc không có nhiều vụ việc hoặc không còn hành nghề…

Cạnh đó, vẫn còn một số luật sư chưa chấp hành tốt Điều lệ Liên đoàn Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, nên vẫn xảy ra trường hợp luật sư bị khiếu nại và một số trường hợp phải xử lý kỷ luật. Tình trạng luật sư hứa hẹn, bảo đảm kết quả với khách hàng để nhận thù lao cao gây nhiều dư luận không tốt làm ảnh hưởng đến uy tín của nghề luật sư.

Trong phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2024-2029, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ đưa ra chỉ tiêu tổng số thành viên trên 500 luật sư; kết quả kiểm tra tập sự đạt từ 60% trở lên; luật sư bị xử lý kỷ luật không quá 5 thành viên; tổ chức ít nhất 5 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức mới về hội nhập quốc tế.