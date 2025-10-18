Luật sư Nguyễn Đình Thơ làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa sau hợp nhất 18/10/2025 14:56

(PLO)- Sau hợp nhất hai tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa có 195 luật sư hoạt động tại 65 tổ chức hành nghề luật sư.

Ngày 18-10, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tổ chức đại hội nhiệm kỳ I (2025 - 2030).

Theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 20-8-2025, Đoàn luật sư của hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa hợp nhất thành Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa.



Luật sư Phan Trung Hoài, Phó chủ nhiệm Liên đoàn Luật sư Việt Nam, phát biểu tại đại hội. Ảnh: CH

Sau hợp nhất, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa có 195 luật sư hoạt động tại 65 tổ chức hành nghề luật sư. 100% luật sư thành viên tham gia đầy đủ các vụ án chỉ định.

Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu ba đại biểu chính thức, ba đại biểu dự khuyết dự đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ IV.

Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh: CH

Luật sư Nguyễn Đình Thơ tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Luật sư Nguyễn Đình Thơ, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xây dựng chi bộ Đảng và tổ chức luật sư trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Tiếp tục phát triển đội ngũ luật sư cả về số lượng và chất lượng.

Luật sư Nguyễn Đình Thơ phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CH

Đồng thời, tăng cường giám sát các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thành viên trong việc hành nghề, chấp hành quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp. Quản lý chặt chẽ người tập sự hành nghề luật sư.

Tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động từ thiện xã hội. Đoàn cũng quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư. Mở rộng nội dung, đối tượng tư vấn, nhất là về kinh doanh thương mại,…