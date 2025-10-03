TP.HCM: Người dân sẽ được tư vấn pháp luật miễn phí tại 200 tổ chức hành nghề luật sư trong 4 ngày 03/10/2025 10:04

(PLO)- Tại trụ sở của khoảng 200 tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM sẽ tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí trong 4 ngày; bên cạnh hoạt động tư vấn miễn phí thường xuyên tại trụ sở Đoàn Luật sư TP.

Nhằm chào mừng Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam (10-10) và ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM thực hiện chuỗi hoạt động, trong đó có hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí tại các tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM.

Đoàn Luật sư TP.HCM thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí trong 4 ngày 7-10, 8-10, 6-11 và ngày 7-11.

Hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí được thực hiện tại trụ sở như sau:

1. Trụ sở Đoàn Luật sư TP.HCM, 104 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định. Thực hiện thường xuyên hàng ngày, trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật và nghỉ lễ theo quy định.

2. Trụ sở các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn TP.HCM: Thực hiện trong 4 ngày (ngày 7-10, 8-10, 6-11 và ngày 7-11), từ 8h-11h30 và 13h30-17h, với khoảng 200 tổ chức hành nghề luật sư tham gia.

Theo luật sư Nguyễn Thành Công - Ủy viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, đây là một hoạt động mạnh mẽ của giới luật sư trong công tác xã hội - thiện nguyện, đem sự hiểu biết về pháp luật của mình để hỗ trợ người dân. Đây cũng là năm triển khai mạnh mẽ nhất hoạt động trợ giúp pháp lý cùng một lúc tại địa bàn TP.HCM với số lượng đông đảo các tổ chức hành nghề luật sư tham gia.

"Vì vậy, người dân có thể đến bất cứ tổ chức hành nghề luật sư nào cũng sẽ được các luật sư chuyên nghiệp, nghiệp vụ cao tư vấn tận tình", luật sư Công nói.

Các luật sư tham gia hiến máu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: YC

Trước đó, trong các ngày của tháng 8, 9, Đoàn Luật sư TP.HCM cũng đã tổ chức 3 đợt hiến máu tại Bệnh viện Chợ Rẫy với số lượng hơn 100 đơn vị máu.

Bạn đọc có thể xem danh sách các tổ chức hành nghề luật sư tham gia tư vấn pháp luật miễn phí tại đây (Đang tiếp tục cập nhật): DLS HCM- ĐĂNG KÝ THAM GIA TVPL MIỄN PHÍ LSVN 2025.xlsx