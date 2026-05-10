Bổ sung quy định xử phạt hành vi tiết lộ thông tin nạn nhân bị mua bán người 10/05/2026 09:16

(PLO)- Nghị định 98/2026 lần đầu quy định mức phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến việc hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 98/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. Nghị định có hiệu lực từ ngày 16-5, đồng thời Nghị định 130/2021 hết hiệu lực kể từ thời điểm này.

Một trong những nội dung mới của Nghị định 98/2026 là bổ sung quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến việc hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người và người đang trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua bán người (Điều 8).

Theo đó, người có hành vi cản trở việc tiếp nhận, cản trở việc hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người hoặc người đang trong quá trình xác định là nạn nhân sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi xúc phạm, kỳ thị hoặc phân biệt đối xử với các đối tượng nêu trên.

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi đe dọa nạn nhân bị mua bán người, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, người thân thích của họ, người làm chứng, người tố giác, báo tin, tố cáo, khai báo hoặc người ngăn chặn hành vi quy định tại Điều 3 Luật Phòng, chống mua bán người nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Điều 3 Luật Phòng, chống mua bán người, các hành vi bị nghiêm cấm gồm mua bán người, thỏa thuận mua bán người từ khi còn là bào thai, cưỡng bức hoặc môi giới người khác thực hiện hành vi mua bán người, đe dọa hoặc trả thù nạn nhân và những người liên quan, bao che hoặc tiếp tay cho hành vi mua bán người, lợi dụng hoạt động phòng chống mua bán người để trục lợi, cản trở việc giải cứu và hỗ trợ nạn nhân, xúc phạm hoặc kỳ thị nạn nhân, tiết lộ trái phép thông tin của nạn nhân, giả mạo là nạn nhân cùng các hành vi vi phạm khác theo quy định của luật.

Đáng chú ý, hành vi tiết lộ thông tin cá nhân của nạn nhân bị mua bán người hoặc người đang trong quá trình xác định là nạn nhân khi chưa được sự đồng ý của họ có thể bị phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Các thông tin được bảo vệ gồm tên, tuổi, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, địa chỉ, nơi ở, nơi làm việc, quê quán, hình thức bị mua bán, tình trạng sức khỏe, hình ảnh và hồ sơ của nạn nhân.

Tuy nhiên Nghị định 98/2026 cũng nêu rõ trường hợp việc tiết lộ thông tin là cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người bị tiết lộ hoặc pháp luật có quy định khác thì không bị xử phạt.

Ngoài hình thức xử phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể, người vi phạm buộc phải thu hồi, xóa hoặc gỡ bỏ các thông tin, hình ảnh, hồ sơ đã tiết lộ trái quy định. Đồng thời, phải xin lỗi nạn nhân, người thân thích của họ, người làm chứng, người tố giác, báo tin, tố cáo, khai báo hoặc người ngăn chặn hành vi vi phạm nếu có yêu cầu.

Mức phạt nêu trên áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính. Trường hợp tổ chức thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng hai lần mức phạt áp dụng đối với cá nhân.