Sắp xử phúc thẩm nữ tài xế uống 8 lon bia, tông chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong 12/05/2026 10:52

(PLO)- Phiên tòa phúc thẩm xét xử nữ tài xế uống 8 lon bia, tông chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong, sẽ được mở vào sáng ngày 19-5.

Ngày 12-5, thông tin từ TAND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã ấn định lịch xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, liên quan bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (34 tuổi; ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk), nữ tài xế lái ô tô sau khi uống bia, tông chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong.

Lê Thị Cẩm Chi tại thời điểm bị bắt. Ảnh: C.A

Theo lịch của TAND tỉnh Đắk Lắk, vụ án trên sẽ được xét xử vào sáng ngày 19-5.

Bị hại trong vụ án là ông Lê Phước T (đã tử vong), nguyên Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm hôm 12-2, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Chi 3 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Sau đó, phía bị cáo và gia đình bị hại đều có đơn kháng cáo gửi TAND tỉnh Đắk Lắk.

Theo bản án sơ thẩm, tối 3-10-2025, Lê Thị Cẩm Chi điều khiển ô tô 47A-461.73 đến nhà người quen tại xã Dray Bhăng nấu ăn. Tại đây, Chi đã uống khoảng 8 lon bia.

Đến hơn 21 giờ cùng ngày, sau khi nhận điện thoại của người thân báo tin con nhỏ ở nhà đang khóc, Chi lái ô tô trở về nhà. Khi di chuyển trên Quốc lộ 27, đoạn qua thôn 4, xã Dray Bhăng, do thiếu quan sát và không làm chủ tay lái, ô tô do Chi điều khiển đã tông trúng ông Lê Phước T. Thời điểm này, ông T đang trực tiếp đứng dưới đường để chỉ đạo, điều tiết giao thông tại khu vực đường bị ngập sâu.

Sau tai nạn, Chi cùng người dân đưa ông T vào lề đường rồi gọi điện cho chồng đến hiện trường. Khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu, Chi rời khỏi hiện trường, về nhà cho con ăn rồi tiếp tục bỏ đi cùng một người bạn.

Trên đường đi, Chi bịa chuyện cãi nhau với chồng rồi tắt nguồn, vứt bỏ điện thoại cá nhân.

Sáng 4-10-2025, khi biết ông T đã tử vong, Chi đến công an đầu thú.