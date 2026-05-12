TP.HCM: 60 tổ chức hành nghề công chứng thí điểm chia sẻ văn bản công chứng điện tử 12/05/2026 16:12

(PLO)- 60 tổ chức hành nghề công chứng triển khai thực hiện chia sẻ văn bản công chứng điện tử để các cơ quan đăng ký đất đai trên địa bàn TP.HCM có thể xem, tham khảo hoặc sử dụng theo quy định pháp luật.

Sở Tư pháp TP.HCM vừa có công văn về việc thực hiện việc chia sẻ văn bản công chứng điện tử, giấy chứng nhận chuyển đổi từ văn bản giấy sang văn bản điện tử để tham khảo, phục vụ hoạt động nghiệp vụ đăng ký đất đai và công chứng.

Công văn này được gửi đến Trung tâm chuyển đổi số TP, Văn phòng đăng ký đất đai (VP ĐKĐĐ) TP; Trung tâm Thông tin và Tư vấn công chứng cùng 60 tổ chức hành nghề công chứng.

Theo công văn, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn, Sở Tư pháp đã có công văn lấy ý kiến các cơ quan về lộ trình, phương pháp, cách thức kết nối, chia sẻ văn bản điện tử.

Ngày 4-5-2026, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM (trực thuộc Sở NN&MT TP.HCM) có công văn thống nhất với việc thực hiện việc chia sẻ văn bản công chứng điện tử, giấy chứng nhận chuyển đổi từ văn bản giấy sang văn bản điện tử để tham khảo, phục vụ hoạt động nghiệp vụ đăng ký đất đai và công chứng.

Sở Tư pháp đã chọn 60 tổ chức hành nghề công chứng triển khai thực hiện chia sẻ văn bản công chứng điện tử để các cơ quan đăng ký đất đai trên địa bàn Thành phố có thể xem, tham khảo hoặc sử dụng theo quy định pháp luật.

Để đảm bảo việc chia sẻ, tham khảo hoặc sử dụng văn bản công chứng điện tử hiệu quả, Sở Tư pháp giao Trung tâm Thông tin và Tư vấn công chứng chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, VP ĐKĐĐ Thành phố triển khai thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng và cơ quan đăng ký đất đai trên địa bàn. Tổng hợp, báo cáo và đề xuất Sở Tư pháp triển khai thực hiện giai đoạn 2 theo tình hình thực tế hiện nay.

Sở Tư pháp đề nghị Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, VP ĐKĐĐ Thành phố quan tâm, phối hợp với Trung tâm Thông tin và Tư vấn công chứng để đảm bảo hiệu quả thực hiện chỉ đạo tại công văn số 793 của UBND Thành phố về việc về thực hiện kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu công chứng và Cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn Thành phố.

Sở Tư pháp cũng yêu cầu 60 tổ chức hành nghề công chứng theo danh sách đính kèm tích cực tham gia thí điểm và tiếp tục thực hiện tốt việc số hóa hồ sơ công chứng, công chứng điện tử, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định của Luật Công chứng và các Nghị định số 104 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng; Nghị định số 23 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch...; Nghị định số 45 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và các chỉ đạo của Sở Tư pháp.

﻿ ﻿ Danh sách 60 tổ chức hành nghề công chứng triển khai thực hiện chia sẻ văn bản công chứng điện tử. Ảnh chụp màn hình