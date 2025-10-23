Trở về từ châu Phi, các chiến sĩ mũ nồi xanh báo công dâng Bác 23/10/2025 15:14

(PLO)- Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tổ chức Lễ Báo công dâng Bác sau khi Đội Công binh số 3 và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngày 23-10, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ Báo công dâng Bác sau khi Đội Công binh số 3 và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei và phái bộ UNMISS, Nam Sudan.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, chủ trì buổi lễ.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, chủ trì buổi lễ báo công dâng Bác. Ảnh: MOD

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được báo cáo với Bác những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ công tác của Đội Công binh số 3 và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh việc Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại sâu sắc, thể hiện cam kết của Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Đoàn cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 cùng các đại biểu dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: MOD

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, thời gian qua, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc triển khai lực lượng tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, quản lý, chỉ huy, bảo đảm các đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đội Công binh số 3 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA, tiêu biểu, như bảo dưỡng, nâng cấp hơn 300 km đường giao thông chính, xây dựng hai nhà xưởng quy mô lớn vượt tiến độ, ứng dụng công nghệ xử lý mặt sân bay hơn 27.000 m² giúp tăng hiệu quả vận hành, được Phái bộ đánh giá cao.

Lãnh đạo các đơn vị trao Huy hiệu Bác Hồ tặng cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6. Ảnh: MOD

Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện nhiều nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ dân sinh, góp phần cải thiện hạ tầng, bảo đảm an ninh, an toàn tại địa bàn.

Đối với Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn y tế tại Phái bộ UNMISS, thu dung, điều trị 2.650 lượt bệnh nhân, trong đó nhiều ca bệnh nặng, phức tạp được xử lý thành công.

Cùng với đó, tích cực nghiên cứu khoa học, có sáu bài báo y học đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trong hoạt động giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc. Bệnh viện đã xây dựng uy tín lớn về chuyên môn, được chỉ huy Phái bộ và Liên hợp quốc khen ngợi.

Cán bộ, chiến sĩ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn, TP Hà Nội.

Hai đơn vị luôn quán triệt nghiêm các chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về bảo đảm an ninh, an toàn; chủ động xây dựng phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dân vận, đối ngoại, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng địa phương, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.