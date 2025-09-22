Chiến sĩ mũ nồi xanh rạng rỡ lên đường gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc 22/09/2025 14:11

(PLO) - Ngày 22-9, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân cho gần 250 chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc (GGHB LHQ) tại Nam Xu-đăng và Khu vực Abyei.

Buổi lễ tổ chức tại TP.HCM với sự tham dự của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng, đại diện Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và gia đình các chiến sĩ.

Gần 250 chiến sĩ mũ nồi xanh thuộc Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 7 (BVDC 2.7) và Đội công binh số 4 (ĐCB4) sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, thay thế lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam trước đó.

Trong đợt xuất quân lần này, 63 cán bộ, chiến sĩ thuộc BVDC2.7 và 184 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thuộc ĐCB4 lên đường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2025 - 2026 tại Phái bộ UNMISS (Nam Xu-đăng) và Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử Bệnh viện BCDC2.7 và ĐCB4 lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thăm, động viên gia đình các chiến sĩ mũ nồi xanh trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

Đại diện Tổng lãnh sự quán Úc tại TP.HCM trao đổi cùng nữ chiến sĩ BVDC2.7.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 cùng các chiến sĩ mũ nồi xanh trước giờ lên máy bay.

Thiếu tướng TS.TTND Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (giữa) chụp ảnh cùng gia đình, chiến sĩ.

Trung úy Bùi Thị Khiêm (trái) cùng đồng đội trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Vũ cùng vợ và con trai tại lễ xuất quân.

Các nữ chiến sĩ thể hiện sự quyết tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Kết thúc buổi lễ, các chiến sĩ mũ nồi xanh BVDC2.7 và ĐCB4 di chuyển ra máy bay sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ mũ nồi xanh.

﻿ ﻿﻿ Nhiều chiến sĩ và người nhà không kiềm được xúc động trước giây phút chia tay. Đồng đội và gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc giúp các chiến sĩ vững tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm quốc tế.

﻿ Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng ôm chặt người vợ và cô con gái trước lúc lên đường làm nhiệm vụ. Sau khi nhận được những lời động viên từ gia đình, chiến sĩ cũng dặn dò hậu phương giữ gìn sức khỏe, sống thật tốt chờ ngày anh hoàn thành nhiệm vụ trở về.