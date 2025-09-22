Chiến sĩ mũ nồi xanh rạng rỡ lên đường gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

(PLO) - Ngày 22-9, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân cho gần 250 chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc (GGHB LHQ) tại Nam Xu-đăng và Khu vực Abyei.
Buổi lễ tổ chức tại TP.HCM với sự tham dự của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng, đại diện Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và gia đình các chiến sĩ.
Gần 250 chiến sĩ mũ nồi xanh thuộc Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 7 (BVDC 2.7) và Đội công binh số 4 (ĐCB4) sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, thay thế lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam trước đó.
Trong đợt xuất quân lần này, 63 cán bộ, chiến sĩ thuộc BVDC2.7 và 184 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thuộc ĐCB4 lên đường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2025 - 2026 tại Phái bộ UNMISS (Nam Xu-đăng) và Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei).
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thăm, động viên gia đình các chiến sĩ mũ nồi xanh trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.
Nhiều chiến sĩ và người nhà không kiềm được xúc động trước giây phút chia tay. Đồng đội và gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc giúp các chiến sĩ vững tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm quốc tế.
Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng ôm chặt người vợ và cô con gái trước lúc lên đường làm nhiệm vụ. Sau khi nhận được những lời động viên từ gia đình, chiến sĩ cũng dặn dò hậu phương giữ gìn sức khỏe, sống thật tốt chờ ngày anh hoàn thành nhiệm vụ trở về.