Xúc động tiễn chiến sĩ mũ nồi xanh đi gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 22/09/2025 12:41

(PLO)- “Hậu phương” bồi hồi, xúc động tiễn chiến sĩ mũ nồi xanh thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Ngày 22-9, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) tại Nam Xu-đăng và Khu vực Abyei.

Các chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Niềm tự hào của hậu phương

Tiễn chồng lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của LHQ, chị Nguyễn Thị Như An (vợ bác sĩ Phùng Thế Quang, Bệnh viện Quân y 175) không khỏi bồi hồi. Chị cho biết hai vợ chồng đã có con nhỏ mới 7 tháng tuổi, lần anh đi công tác này chị thấy vừa tự hào vừa có chút lo lắng.

Lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Theo chị An, suốt quá trình huấn luyện kéo dài một năm, chồng luôn nỗ lực hết sức. Gia đình luôn là hậu phương vững chắc, động viên, chuẩn bị tinh thần tốt nhất để anh Quang yên tâm làm nhiệm vụ.

Chị An xúc động tiễn chồng lên đường làm nhiệm vụ.

“Về chuẩn bị hành trang, bệnh viện và đơn vị đã chu toàn, điều tôi lo nhất chỉ là anh sẽ nhớ con, nhớ gia đình. May mắn ở nhà tôi được hai bên gia đình hỗ trợ nên mong anh yên tâm công tác, tôi sẽ chăm sóc con nhỏ và cha mẹ. Tôi chỉ mong anh giữ gìn sức khỏe, vững vàng tinh thần, cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - chị An bộc bạch.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 đi thực hiện nhiệm vụ.

Chị Vương Thị Dạ Thảo hôm nay cũng tiễn chồng là bác sĩ Lê Đình Nam, khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 175) lên đường làm nhiệm vụ.

Khoảnh khắc chị Vương Thị Dạ Thảo bịn rịn tiễn chồng là bác sĩ Lê Đình Nam đi thực hiện nhiệm vụ.

Khi biết chồng sẽ đi công tác xa, chị Thảo và gia đình đã lo lắng từ suốt một năm qua. Tuy nhiên nhờ sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nên đến lúc này chị không còn quá lo, thay vào đó là niềm tự hào. Không chỉ bản thân chị mà cả gia đình đều tự hào khi anh Nam được chọn làm nhiệm vụ đặc biệt này.

“Chúng tôi chưa có con nên việc chồng đi công tác xa tôi cũng không gặp khó khăn nhiều. Các công việc gia đình, chăm sóc cha mẹ hai bên tôi sẽ đảm đương để anh yên tâm công tác. Trước khi đi, tôi chỉ dặn anh giữ gìn sức khỏe, cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ” - chị Thảo chia sẻ.

Bác sĩ Phan Thế Nhật tự hào khi được đại diện tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình.

Một trong những người lên đường làm nhiệm vụ lần này là bác sĩ Phan Thế Nhật, Trưởng khoa Nội truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 175.

Chia sẻ về cảm xúc lúc này, bác sĩ Nhật cho biết anh xúc động và tự hào khi được đại diện cho quê hương, bệnh viện và ngành y tế Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ. Đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn lao, bởi các chiến sĩ mang theo bản sắc văn hóa, tinh thần nhân ái và khát vọng hòa bình của dân tộc ra thế giới.

Bác sĩ Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (thứ 3 từ trái sang), cùng thân nhân tiễn các chiến sĩ mũ nồi xanh đi làm nhiệm vụ.

“Là thầy thuốc, tôi luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Lương y như từ mẫu”, hết lòng chăm sóc người bệnh và lan tỏa tinh thần ấy tới cộng đồng quốc tế. Nhiệm vụ lần này vừa là sứ mệnh cao cả, vừa là thử thách lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chúng tôi đã trải qua quá trình huấn luyện dài ngày, thường xuyên cập nhật tình hình dịch tễ, bệnh lý tại địa bàn để sẵn sàng ứng phó. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, tôi tin tập thể sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Hy vọng gia đình ở quê nhà luôn mạnh khỏe, chờ ngày đoàn tụ” - bác sĩ Nhật nói.

Người thân đến tiễn các chiến sĩ mũ nồi xanh.

Sẵn sàng lên đường

Tại buổi lễ, ông Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết trong đợt xuất quân lần này, 63 đồng chí thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã hoàn tất các khóa huấn luyện về chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật, chuyên môn y tế, kiến thức gìn giữ hòa bình LHQ, nhất là huấn luyện thực hành, sát với diễn biến tình hình và nhiệm vụ tại Phái bộ.

Ông Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ.

Đồng thời, phối hợp với các đối tác quốc tế huấn luyện về ngoại ngữ (tiếng Anh) và một số nội dung chuyên sâu về gìn giữ hòa bình LHQ như cấp cứu chấn thương quốc tế, vận chuyển y tế đường không, phòng chống bạo lực tình dục, Luật nhân đạo quốc tế và nhận biết vật liệu nổ, nhằm đáp ứng đầy đủ tiêu chí của LHQ và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam trao quà cho đại diện Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4.

Đội Công binh số 4 với 184 cán bộ, nhân viên đã hoàn thành các khóa huấn luyện chuyên ngành công binh tại Binh chủng Công binh; huấn luyện tiếng Anh cho số nhân sự chủ chốt; huấn luyện chuyên ngành về truyền thông, y tế, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, bảo vệ lực lượng cho các lực lượng liên quan của Đội Công binh số 4;...

Các cán bộ, chiến sĩ đã được huấn luyện kĩ càng để sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã phối hợp với các nước đối tác để tổ chức huấn luyện chuyên môn sâu cho Đội Công binh số 4, đảm bảo đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ công binh về xây dựng cơ sở hạ tầng, công binh công trình, hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Phái bộ cũng như các yêu cầu của LHQ theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Gia đình luôn ủng hộ, động viên các cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ quốc tế.

“100% cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ lần này đã được quán triệt kỹ về các quy định của LHQ, của phái bộ, luật pháp của quốc gia sở tại; quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỷ luật của quân đội, đảm bảo đủ điều kiện hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó, tiếp tục góp phần lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới đến với bạn bè quốc tế” - Ông Thắng nhấn mạnh.