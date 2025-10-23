Lính mũ nồi xanh Việt Nam phẫu thuật nối gân gót thành công tại Nam Sudan 23/10/2025 10:11

(PLO)- Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối gân gót đầu tiên tại Nam Sudan cho một sĩ quan chỉ huy cao cấp thuộc đơn vị Mông Cổ.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối gân gót đầu tiên, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng trong tháng đầu tiên thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

Đây cũng là ca phẫu thuật thứ ba mà bệnh viện triển khai kể từ ngày xuất quân. Bệnh nhân là một sĩ quan chỉ huy cao cấp thuộc đơn vị Mông Cổ, bị đứt hoàn toàn gân Achilles chân trái trong quá trình huấn luyện.

Đội ngũ y bác sĩ của BVDC 2.7 đã tiến hành thăm khám, tư vấn kỹ lưỡng, bệnh nhân bày tỏ mong muốn được phẫu thuật ngay tại bệnh viện để thuận lợi cho công tác điều trị và chỉ huy nhiệm vụ.

Sau khi báo cáo, xin phép và được sự chấp thuận của Trưởng y tế phái bộ (FMO - Force Medical Officer) do đây là trường hợp mở rộng phạm vi cứu chữa, BVDC 2.7 đã lên kế hoạch và tiến hành phẫu thuật.

Ca mổ do Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đức Tài, Giám đốc bệnh viện – trực tiếp đảm nhiệm. Sau gần một giờ làm việc tập trung cao độ, ê-kíp đã nối liền hai đầu gân bị đứt bằng kỹ thuật khâu gân theo phương pháp Krackow cải biên, bảo đảm độ vững chắc, giảm thiểu chảy máu và giúp gân phục hồi đúng chiều sinh lý.

Toàn bộ quá trình được thực hiện trong điều kiện vô khuẩn tuyệt đối, có hệ thống gây mê – hồi sức và kiểm soát nhiễm khuẩn chặt chẽ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi tại phòng hồi tỉnh và tập phục hồi chức năng dưới sự hướng dẫn trực tiếp của bác sĩ Trần Đức Tài. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ khô, liền tốt, phục hồi thuận lợi và có thể sớm trở lại công tác.

Tính đến ngày 22-10, tròn một tháng kể từ khi xuất quân, BVDC 2.7 đã thực hiện ba ca phẫu thuật thành công, trong đó có hai ca cấp cứu và một ca nối gân gót cho sĩ quan quốc tế; triển khai một ca vận chuyển y tế bằng đường không (Medevac); tiếp nhận, khám và điều trị cho khoảng 200 lượt bệnh nhân.

Ngoài công tác chuyên môn, các thành viên của bệnh viện còn tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện gìn giữ hòa bình do Phái bộ UNMISS tổ chức, đồng thời ổn định toàn diện về hậu cần, văn hóa – tinh thần, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của tập thể BVDC 2.7 mà còn lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc – người lính mũ nồi xanh Việt Nam tận tâm, chuyên nghiệp và nhân ái giữa lòng châu Phi.