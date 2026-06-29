TP.HCM điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ 29/06/2026 13:19

(PLO)- Lãnh đạo UBND TP.HCM đã trao hàng loạt quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Sáng 29-6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì Lễ trao quyết định cán bộ.

Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, Trần Văn Bảy; Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND TP.HCM đã trao hàng loạt quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ. Trong đó, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM.

Ông Lê Văn Thăng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM, làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng, trao quyết định cán bộ. Ảnh: HÀ THƯ

Bà Nguyễn Thị Minh Vân, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM. Ông Phạm Quang Nhật, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM.

Ông Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM.

Lãnh đạo UBND TP.HCM trao quyết định điều động cán bộ đến công tác tại các phường. Ảnh: HÀ THƯ

Cạnh đó, ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ TP.HCM. Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, được điều động đến nhận công tác tại Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – TNHH Một thành viên để thực hiện công tác cán bộ…

Lãnh đạo UBND TPHCM trao quyết định điều động các cán bộ đến nhận công tác tại Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo UBND TP.HCM đã trao quyết định nghỉ hưu đối với một số cán bộ và trao quyết định điều động hàng loạt cán bộ đến nhận công tác tại Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TP.HCM để thực hiện công tác cán bộ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh công tác cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và mỗi vị trí đều gắn với trọng trách lớn. Ông đề nghị các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc, nhất là những nhiệm vụ phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: HÀ THƯ

Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị các cán bộ được phân công nhiệm vụ mới nhanh chóng nắm bắt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phát huy tinh thần phụng sự, trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, góp phần xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị toàn cầu.